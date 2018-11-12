李克强同李显龙会谈：愿同新方继续深化创新合作

当地时间11月12日下午，国务院总理李克强在新加坡总统府同新加坡总理李显龙举行会谈。
李克强表示，新加坡是中国的友好近邻和重要合作伙伴，深度参与中国改革开放进程。双方政治互信巩固，务实合作成果丰硕，互为重要贸易投资伙伴。2015年习近平主席对新加坡进行国事访问，两国确立了与时俱进的全方位合作伙伴关系。中方愿同新方加强沟通协调，深化互利合作，推动中新关系不断迈上新台阶。
李克强指出，中新优势互补，合作前景广阔，潜力巨大。此访期间，双方达成多项合作协议。我们愿同新方继续深化创新合作，加强金融、科技、企业等人才培训。以签署“陆海新通道”谅解备忘录为契机，陆海并进，推进双向互联互通。广州知识城已上升为国家级双边合作项目，双方要积极拓展智慧城市建设合作，推动城市管理升级和人工智能发展，探讨新的地方合作。中新自贸协定顺利完成升级谈判，希望双方抓住机遇，进一步提升双向贸易投资水平。
李克强强调，中国支持东亚经济一体化进程，支持东盟在区域合作的中心地位。中方赞赏新加坡担任东盟轮值主席国所作出的努力，愿加强同东盟全方位合作。本着相互尊重、互谅互让原则，争取尽快结束“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）谈判，这对维护以世界贸易组织为核心的自由贸易体制和经济全球化具有重要意义。中方愿同地区国家一道努力，加快推进“南海行为准则”（COC）磋商，共同维护南海和平与稳定。
李显龙表示，新中关系发展势头良好。双方在贸易、投资、科技、教育、文化各领域务实合作不断取得新成果，实现了互利共赢。新中自贸协定升级将为两国企业和人民带来实实在在的利益，向两国工商界发出进一步扩大贸易投资的有力信号。新方高兴看到广州知识城升级为国家级双边合作项目。新方愿同中方推进智慧城市合作，积极探讨电子商务合作。打造好“陆海新通道”，推进双方贸易、物流双向流通。作为东盟轮值主席国，新方愿积极推动东盟－中国关系发展，推进COC磋商进程。RCEP谈判今年取得重要进展，现在进入磋商最后阶段，希望早日达成，共同发出维护多边主义和自由贸易的积极信号。
双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。
会谈后，两国总理共同见证双方自贸协定升级、互联互通、金融、科技、环境、文化、海关等领域多项双边合作文件的签署。
当日下午，李显龙在总统府广场为李克强举行隆重的欢迎仪式。两国总理一起登上检阅台，军乐队奏中新两国国歌。李克强在李显龙的陪同下检阅了仪仗队。
国务委员兼国务院秘书长肖捷参加上述活动。（中国中央政府网）
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