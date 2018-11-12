李显龙：新加坡和中国相互学习

新加坡讯，新加坡总理李显龙在谈及与中国国务院总理李克强会晤时说，新加坡和中国将继续建设更友好的关系，并继续相互学习。
李显龙刚刚在他的Facebook专页上上载数张接待李克强的照片。
李显龙说，这是李克强作为总理首次访问新加坡，之前我和他见过很多次，最近一次是在布鲁塞尔亚欧会议上。
李显龙说，中国和新加坡有着长久的关系，这是两国好几代领袖所建立的。中国2013年以来一直是新加坡最大的贸易伙伴，也是新加坡最大的投资目的地。而新加坡2013年以来也是中国最大的外来投资国，中国也是新加坡最大的旅游市场。
李显龙说，今天也是邓小平先生1978年访问新加坡40周年。我们可以继续建立我们更友好的关系，并继续相互学习。
李显龙期待李克强明天的一场公开讲演，并希望东盟-中国峰会取得成果。
李显龙也透露，在他为李克强举行的晚宴上，李克强谈及了两国的友好关系，以及中国开放过程中新加坡扮演的独特角色。
李显龙还说，在两国代表团的会谈中，李克强也感激新加坡作为东盟主席国，以及东盟-中国关系协调国所发挥的建设性的作用。
另据报道，新加坡今天和中国签署合作备忘录，共同发展中新重庆战略性互联互通示范项目的国际陆海贸易新通道。
根据这份合作备忘录，国际陆海贸易新通道将包括中新重庆战略性互联互通示范项目的四个重点领域，也就是：金融服务、航空、交通及物流，以及资讯通讯科技和其他现代服务。
国际陆海贸易新通道将加强两国的数据、数码和金融交流，划一物流作业标准，两国海关单位也会进行合作。
这个项目也会协助降低国际物流成本，催化现代工业与服务业的发展，为商家提供更多运输选择。
另外，新加坡和中国也同意将中新广州知识城升格为国家级的双边合作项目。
根据今天（12日）签署的中新广州知识城新框架协定，两国的合作将扩大到新领域，包括：创新、企业精神、人才培养、现代工业和知识产权。
代表新加坡签署协定的教育部长王乙康说，中新广州知识城升格后，将成为重要的双边合作项目，并推动新中在粤港澳大湾区的合作。
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