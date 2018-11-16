李克强在第13届东亚峰会上的讲话（全文）

在第13届东亚峰会上的讲话
中华人民共和国国务院总理 李克强
（2018年11月15日，新加坡）
李显龙总理，
各位同事：
很高兴与各位同事在“狮城”相聚，感谢新加坡政府为本次会议所做的周到安排。
新加坡作为亚洲最发达的国家之一，既有东方传统文化的深厚积淀，也吸纳了西方现代先进理念和技术，体现了东西方文明的交汇融合。新加坡的开放包容精神也是东亚峰会的重要特色。东亚峰会成立13年以来，已成为推动东亚地区对话合作的重要平台，为增进各方理解信任、促进地区发展繁荣发挥了重要作用。
当前，国际政治经济格局正经历深刻调整，世界形势中的不稳定不确定因素明显增多，全球经济增长内生动力仍然不足，保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇波折，地区热点问题和恐怖主义等非传统安全威胁相互交织，谋和平、促发展的任务仍然艰巨。在这样的背景下，东亚仍然保持总体稳定局面，仍然是最具增长活力的地区，仍然被视为最具吸引力的投资热土，这既是地区国家自强不息、勇于进取的结果，也离不开各国互利合作、求同存异的努力。这些来之不易的成果值得倍加珍惜。我们要继续秉持和睦相处、合作共赢的理念，加强协商对话、推进开放发展，做东亚和平稳定的坚定维护者、经济繁荣的积极贡献者、区域合作的有力推动者。
近年来，东亚合作取得长足进展，东盟共同体建成，东盟与对话伙伴合作（10+1）、东盟与中日韩合作（10+3）、澜沧江－湄公河合作等机制不断取得丰硕成果，地区融合发展和相互贸易投资呈现显著上升势头。东亚峰会各方应抓住这一难得机遇，坚持“领导人引领的战略论坛”定位，坚持聚焦东亚、聚焦发展，坚持东盟中心地位，坚持经济发展和政治安全合作“双轮驱动”，持续推进重点领域合作，为东亚合作注入新动能。中方愿在此提出几点建议：
一是坚持多边主义。当今世界，各国利益相互交融，命运休戚与共，唯有践行多边主义，相互尊重、平等协商、遵守规则、携手合作，才能有效应对全球各种挑战，促进地区共同发展。我们能够战胜亚洲金融危机和国际金融危机，靠的就是大家同舟共济、守望相助，这种多边主义精神仍将是克服当前严峻复杂挑战的法宝。中国是国际秩序的维护者和多边主义的践行者，主张推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。中国愿与各方一道，坚定维护以规则为基础的国际秩序，坚定不移发展同东亚各国友好合作，以规则守护安全、以合作促进发展，为地区和平繁荣作出应有努力。
二是维护自由贸易。自由贸易是现代经济体系的重要支柱，是国家发展繁荣的重要基石。随着全球产业链、供应链、价值链的深入发展，各国经济你中有我、我中有你，相互嵌入、彼此关联。任何自我封闭和树立壁垒的做法终将损人害己，唯有扩大市场开放和分工协作才能实现共赢。我们应着眼构建开放型世界经济，坚定支持以世贸组织为核心的多边贸易体制，不断推动贸易和投资自由化便利化，促进世界经济稳定增长。对现行世贸组织规则可以进行适当调整完善，但必须坚持自由贸易的大方向，必须充分照顾各方利益关切，必须有利于缩小南北差距。
三是加快区域经济一体化进程。战后70多年亚洲的繁荣发展，得益于经济全球化，得益于地区国家的开放合作。面向未来，东亚要保持世界经济主要引擎地位、实现更高水平发展，区域经济一体化是必由之路。当前，地区自贸安排进入加速推进期。东盟已建成经济共同体，中日韩也已分别与东盟建立自贸区，中国－东盟自贸区完成升级谈判，东亚经济共同体建设迈出积极步伐。“区域全面经济伙伴关系协定”是东亚地区最大的自贸协定，涵盖范围广、符合地区发展实际，目前谈判正处于关键时期。各方应展示政治决断，推动谈判尽快结束，早日惠及地区各国人民和企业。中方对“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”持开放态度，希望它生效后有利于促进东亚区域合作和包容发展。
四是推动地区可持续发展合作。东亚地区有不少发展中国家，发展仍然是东亚国家的首要任务，改善民生需要持续关注和加大投入。今年以来，中方举办了环境资源管理、清洁能源、肿瘤防控、特殊食品等领域合作项目。各方应落实好《马尼拉行动计划》，继续推进能源与环保、教育、金融、公共卫生、灾害管理、东盟互联互通等六个重点领域合作，加强在粮食安全、减贫等领域的交流与合作。本次峰会中方参与共提新加坡倡议的《关于东盟智慧城市的声明》，推动地区国家创新合作。明年中方将继续举办新能源论坛、海事管理研讨会、清洁能源论坛和自然资源与信息共享研讨会，倡议开展地球科学领域联合研究，促进地区平衡普惠发展。
五是开展政治安全对话合作。安全稳定的环境是地区繁荣发展的前提。各方应就发展战略和政策加强沟通，增进政治互信，减少疑虑误判。中方倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，支持探讨符合地区实际的区域安全理念和架构，主张通过对话协商和平解决争端。中方愿与各方就反恐、气候变化、网络安全等领域开展非传统安全合作，支持俄罗斯提出的打击恐怖分子的声明，并于明年举办反恐联合演习，共同维护地区和平安宁。
各位同事，
当前，朝鲜半岛形势出现重大积极变化。北南双方改善关系，朝美对话进程得到推进。各方应抓住机遇，加强对话协商，照顾彼此合理关切，将政治承诺转化为实际行动，向着实现半岛完全无核化和建立半岛和平机制的大方向努力，早日实现半岛长治久安。
平静的南海是各方期盼所在，符合地区国家利益。中国是南海最大沿岸国，60%以上的海上货物贸易途经南海，中国坚定维护符合国际法的航行和飞越自由，比任何国家都更希望南海和平稳定。600多年前，中国航海家郑和七下西洋，开创了亚洲地区以德睦邻、和平共处的友好传统。今天，中国经济已经深度融入世界经济，中国与周边国家已形成密不可分的命运共同体，坚定奉行与邻为善、以邻为伴的周边外交方针，愿与地区国家妥善处理好南海问题，把南海建成和平之海、友谊之海、合作之海。中方致力于同东盟国家全面有效落实《南海各方行为宣言》，开展海上务实合作，积极推进“南海行为准则”磋商。中方致力于推进“准则”磋商的意愿是真诚的。在昨天结束的中国－东盟领导人会议上，各方同意2019年内完成单一磋商文本草案第一轮审读，中方和一些东盟国家也提出了通过中国和东盟国家共同努力争取未来3年完成“准则”磋商的愿景。相信中国和东盟国家一定能共同努力，达成符合地区实际、服务地区人民的“准则”，为南海和平稳定和长治久安发挥重要作用，也希望域外国家能尊重和支持地区国家为此所作努力。
各位同事，
今年是中国改革开放40周年。40年来，中国在取得自身巨大发展成就的同时，也为东亚和世界发展进步作出积极贡献。刚刚圆满落幕的首届中国国际进口博览会，充分显示了中国主动开放市场、与各国共享发展机遇的真诚愿望和实际行动。我们将全面深化改革，实施新一轮高水平对外开放，在推动自身迈向高质量发展的同时，为世界各国提供更多发展机遇。
“滴水不成海，独木难成林。”中方愿与各国加强团结互信，深化对话合作，守护住地区繁荣稳定的好局面，共同开创东亚和平发展的美好未来！
谢谢大家。
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