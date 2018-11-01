关了15年的911恐袭帮凶被提前释放 遭网友炮轰

据《纽约邮报》 10 月 16 日报道，近日一名涉嫌参与 9·11 恐怖袭击事件的摩洛哥男子穆尼尔 · 莫塔萨德克（ Mounir el Motassadeq ）在德国被提前释放，穆尼尔坐在回家的飞机上时，脸上满面笑容，遭到网友炮轰。





2001 年 9 月 11 日，穆尼尔涉嫌协助穆罕默德 · 阿塔（ Mohamed Atta ）等 3 名恐怖分子劫持飞机，制造 9·11 事件，导致 2996 人遇难。

2001 年 11 月，穆尼尔在德国汉堡被捕。他在被拘禁的前五年里多次上诉，判决先是被推翻，后又恢复。最终 2006 年，他以协助和教唆恐怖主义袭击罪名，被判处 15 年监禁处罚。

今年 10 月 15 日，穆尼尔被提前释放，他在回家的飞机上满面笑容。





据每日邮报报道，遇难者 Oli 的妈妈 Joy Bennett 发文抨击穆尼尔被提前释放， Oli 当天在双子塔参加一个全球金融会议，在袭击中死亡。

全文：

当我的儿子奥利（ Oli ）在 9 月 11 日袭击中丧生时，我丈夫和我直接飞去了美国。

当我们到达纽约时，阳光灿烂，从那天开始，晴朗的天气让我更加绝望。

从此生活中每一件美好的事情都蒙上一层阴影，即使我的孙子诞生了。生活还是要继续，但它永远不会和以前一样了。

当时我认为穆尼尔是被判处了终身监禁，没有假释，更没有提前释放。

但是本周，我发现穆尼尔 · 莫塔萨德克，这个杀害我儿子的无情恐怖分子的帮凶，竟然只坐了 15 年牢就出狱了。

很难形容我的心情，特别是在看到他返回摩洛哥时，像一个英雄一样被迎接。

当我看到他依旧年轻的面孔时，我的第一反应是震惊。我没有意识到，当年他参与空袭时，只有 27 岁。

这是一个现年 44 岁的男人，一个可以重建生活的男人。我永远不会知道 Oli 在 44 岁时会是什么样子了。





当然，我们知道他迟早是会被释放的。 2003 年， el-Motassedeq 只被判了 15 年，他为恐怖分子提供了资金援助，这似乎只是一个小小的惩罚。（判决先是被推翻，后又恢复。最终 2006 年，他被判处 15 年监禁处罚。）

但至少有人受到指控，开着飞机撞击双子塔的恐怖分子飞行员已经死了，似乎没有人被绳之以法。

也许是我天真，我们只是因为某人被追究就感到宽慰。我仍然不知道为何法官认为判处 15 年监禁就足够了。我只能说，我们 —— 奥利的家人，得到了终身监禁，并且每天都会被提醒。

一想到这个男人的未来，和儿子的不幸，我就觉得痛苦。

这个男人的孩子很高兴地看着爸爸回家，但我儿子却从来没有机会生下自己的孩子。我不是一个报复心强的人，但看到穆尼尔回家了，而我的儿子永远不会再回来，太让人难过了。

不过，我担心的不仅仅是我们家庭的失落和痛苦。 El-Motassedeq 现在是一名自由人，但是，他可以自由地做什么？

如新闻报道的那样，现在似乎已经忽视了对他的监视。究竟谁对他负责？为了解决他的激进主义行为采取了哪些举措？

虽然德国人可能很高兴看到他离开的背影，但可能他在严格监视下留在德国会更安全。我想知道 Oli 会对这种情况说些什么，我们对儿子和他曾经取得的成就感到无比的自豪。

他曾在圣安德鲁斯大学学习心理学和经济学，最后进入了华尔街。更重要的是，他成为了一个出色的年轻人：关心他人、热情、有趣，我永远不会怀疑他还会获得更加卓越的成就。

我们当时不知道他被卷入了 9·11 袭击，当时我在外面商店看到了电视，回家后才有电话打来。





在 911 事件发生后的几个月里，我对当局的回应感到震惊。我看到当时的总理托尼 · 布莱尔，我告诉他：永远不要以我儿子的名义发动伊拉克战争。

Oli 不会想要杀死任何其他人，不想要有更多无辜的受害者。我想我已经对他的死有了明确的认识，我当然不讨厌穆斯林。

我的愤怒是针对那些了解这些极端主义分子，并且未采取强硬行动的当局。

真正的肇事者从未被绳之以法。随着 el-Motassedeq 的释放，我们真的知道他已经结束了恐怖主义行为吗？

如果我和 el-Motassedeq 一起在房间里，我不知道会说些什么。我想我会问他在屠杀这么多无辜的人时，他希望得到什么？

也许他现在会坐下来，向自己的孩子解释他的行为，然后过上和平而富足的生活。

我希望，无论他怎么说，都不要仅仅用仇恨来激励下一代人。

如果是的话，他这

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年短短的监禁对我们所有人来说都很危险。

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