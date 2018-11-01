西媒文章：博索纳罗与特朗普“套路”惊人相似

西班牙《国家报》网站 10 月 28 日发表题为《特朗普主义与博索纳罗主义：惊人的相似点》的文章称，特朗普主义和博索纳罗主义的共同战术是勾起人们对理想化过去的怀念，而 “ 英雄般 ” 的候选人则承诺会让这种理想化的过去奇迹般地回归。他们的战略支柱也包括激起民众的恐惧、愤怒和仇恨，将个人和少数团体变为人民的公敌和造成社会危害的罪魁祸首。





利用民众失落情绪





文章称，无论是在巴西还是美国，极右翼政治人士出于选举目的，都乘机利用了身处日益脆弱的社会和经济形势下的数以百万计民众心中落空的期望。美国正面临日益全球化的资本主义带来的负面效应，这与民主党和共和党政府提出的新自由主义政策息息相关，而对于大部分人而言， “ 美国梦 ” 正变得越来越遥远。尽管奥巴马政府取得了重大进步，但希拉里 · 克林顿的选举活动受到北美自由贸易协定（ NAFTA ）等新自由主义政策遗留下来的影响，这些政策加剧了社会和经济的不平等现象。作为老牌汽车工业中心的密歇根州面临去工业化效应，这种效应使失业和低工资的情况加剧，而希拉里在选举期间又不太重视密歇根州等地的选民，导致情况变得更糟；克林顿家族与华尔街的联系也无法帮助其对抗华盛顿建制下政治精英的计策。上述条件使某位右翼民粹主义富豪得以施展拳脚，最终成为被民主党遗忘的工人们选出的优胜者。





文章称，在巴西，严重的经济危机，加上牵涉巴西民主运动党、社会民主党和劳工党等传统党派的 “ 洗车行动 ” ，揭露出的腐败风波导致包括穷人在内的选民普遍对政治阶层产生抵触情绪，这不仅对费尔南多 · 阿达的候选资格产生影响，还影响到西罗 · 戈梅斯和玛丽娜 · 席尔瓦等过去曾与劳工党有联系的中左翼人士。与美国的情况相同，巴西极右翼候选人懂得在日益增长的不平等现象和传统社会民主党派的错误中开辟空间。





承诺国家再次伟大





文章称，特朗普主义和博索纳罗主义的共同战术是勾起人们对理想化过去的怀念，而 “ 英雄般 ” 的候选人则承诺会让这种理想化的过去奇迹般地回归。于是唐纳德 · 特朗普在竞选期间就采用了 “ 让美国再次伟大 ” 的口号，对土著居民种族灭绝、奴隶制度以及长期以来对女性、黑人和移民的歧视等历史细节避而不谈。而 “ 神话般 ” 的雅伊尔 · 博索纳罗则崇尚巴西 1964 年至 1985 年的军事独裁统治，还支持使用酷刑。





文章称，特朗普主义和博索纳罗主义的战略支柱就是激起民众的恐惧、愤怒和仇恨，他们崇尚暴力，将个人和少数团体变为人民的公敌和造成社会危害的罪魁祸首。特朗普主义声讨的目标包括新的移民人口、黑人，当然还有包括希拉里和奥巴马在内的民主党竞争对手。对博索纳罗主义而言，土著居民、非洲裔巴西奴隶后裔、 LGBT （同性恋者、双性恋者与跨性别者）运动、环境保护主义者、 “ 农村无地劳动者运动 ” 等社会运动或人权捍卫者和全体 “ 积极分子 ” 也被列入这份国家敌人名单中。纵观特朗普主义和博索纳罗主义可以发现，两者均表现出性别歧视行为，不尊重女性且宣扬对女性采用暴力。





指控媒体 “ 虚假新闻 ”





文章称，特朗普主义和博索纳罗主义的另一个标志性相似之处在于都对有线电视新闻网（ CNN ）、《纽约时报》和《圣保罗报》等表达独立立场的大型媒体进行阻挠。当出现揭露不利事实或与政治选举利益相违背的报道时， “ 假新闻 ” 的指控就会迅速出现。与此同时，能激起民众对对手产生恐惧、偏见和愤怒的虚假扭曲的信息则会通过社交网络大肆扩散。





如果考虑两种主义与经济利益的密切联系就更容易理解其中的很多战术。从特朗普处可以看出煤炭和石油产业的影响力，而从博索纳罗处又可窥见议会中捍卫农业利益党团的强大影响力，两者均反映出权势集团的直接利益。





文章称，希望特朗普主义在美国的经历能提醒巴西人巴西年轻的民主面对的危险，能让巴西在为时已晚之前明智、团结和愉快地走自己的道路。

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