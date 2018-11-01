“鸡尾酒药物”或有助大幅延寿

澳媒称，对动物体内抗衰老机制的开拓性研究让接受实验的动物的寿命延长了近一倍。





据澳大利亚科学预警网站报道，一个新加坡科研团队尝试用多种不同化合物的组合对线虫进行实验。实验结果表明，由多种现有药物组成的合成物既可延缓衰老，还可大幅延长线虫的寿命。





来自新加坡国立大学和耶鲁 - 新加坡国立大学学院的研究报告作者写道： “ 我们表明，可以利用混合药物针对多种在进化过程中保存下来的衰老途径及机制，进而实现大幅延长寿命的目标。 ”





虽然对人类来说线虫是一种极为不同的生命形式，但它经常被用作研究衰老及相关进程的替代性研究对象，因为线虫寿命很短，科学家们由此很容易进行监测。





而且从遗传学上讲，线虫与人类有足够多的相似之处，因此线虫对我们来说是了解体内如何完成各种化学相互作用的重要模型。





就这项研究而言，科研人员希望弄懂，据目前了解可延长动物寿命的药物 —— 如化学药品雷帕霉素 —— 是如何通过配用互补性化合物实现增效的。





比如说，除线虫外，雷帕霉素 —— 即西罗莫司，可帮助身体接受器官移植 —— 还可延长果蝇和老鼠的寿命。





但假设一下，当雷帕霉素与针对不同化学路径的其他化学物混合在一起时，由此形成的合成物或可同时有效延缓与衰老有关的多个化学进程。





研究报告的作者写道： “ 我们这种研究方法的核心理念是，针对控制衰老进程的基因管理网络的不同子系统，从而调动用单独一种药物无法发挥影响的基因或机制。 ”





该科研团队用雷帕霉素以及利福平、 psora-4 、二甲双胍和尿囊素等化合物进行多次实验后发现，由两种药物配成的合成物在延长线虫寿命方面要比单独使用上述各种药物更有效。





使用其中三种混合物的药物组合甚至更有效，可让线虫的寿命延长近一倍。科研人员说，在据报告的药物干预成年动物的效果方面，这种药物组合的延寿效果最好。





科研人员说，虽然我们在用这些实验性合成物进行人体实验方面还有很长的路要走，但混合药物的 “ 增效作用 ” 不仅可延长动物寿命，同时还可延长其保持最佳健康状态的时间段，且不会有损生育能力。据初步测试结果显示，上述混合药物并没有什么害处。





负责审查这项研究的负责人、耶鲁

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新加坡国立大学学院生物化学家简

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格鲁伯说：

“

如果我们能找到让人类在保持健康的前提下延长寿命并延缓衰老的办法，我们就能抵消掉人口老龄化造成的不利影响。

”

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