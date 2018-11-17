中国房地产冬天将至 明年上半年将明显转差

路透香港11月16日 - 投行野村发表报告预期，中国房地产的冬天即将来临，明年上半年市场情况更将明显转差，政府很可能需要较过往更长时间救市。该行并相信，中国政府有可能在明年春天或之后放松多项在大城市实行的房地产控制措施，而在此之后才能回复。
报告称，自2015年中以来内地房地产行业的荣景开始出现失去动力的迹象，而在中美贸易战有可能升级及内地金融市场困境的情况下，房地产市场转冷将进一步拖低内地经济。该行预期明年新屋销售将收缩逾10%，而房地产投资增长可能在明年几个月出现暴跌。在卖地放慢下，基建开支亦可能转弱，房地产相关的金融资产可能受到严重打击。
野村表示，有两个原因导致最近的紧缩周期与此前的周期不同。首先，大城市和小城市之间的差别加大。2016年9月中央政府向多数大城市推出了前所未见的调控措施，并通过注资3.3万亿元人民币进行棚户区改造。第二，在主要城市实行的调控措施例如限价及限制转售等，与市场对立情况加剧。
该行表示，由于房地产板块在推动中国经济增长方面的关键角色，因此相信在明年上半年GDP增长下跌时，北京最终会面对其有需要放松收紧措施的现实。
该行称，反对简单地放松或逆转先前施加的限制措施，并认为城市应分配一些资源为贫穷人士及年青人提供住房。假如中国政府希望继续为低端城市继续提供补助例如抵押补充贷款（PSL），则需要有更高透明度的机制，去分配资金予那些对农民工和人才吸引率最高的城市。
报告认为，通过大幅增加这些发展中城市的住宅土地供应，及鼓励地方政府通过增加住房供应以稳定楼价稳定，相信即使放宽政策限制亦未必会推高楼价及导致另一场房地产泡沫。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost