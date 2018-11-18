特朗普收到大清单 贸易战 中国求和

“我们可能不必那样做。中国想要达成协议！”美国总统特朗普前天示意中方已向他提出贸易改革清单，美方可能不必再对中国加课惩罚性关税。特朗普与中国国家主席习近平即将在本月底会面，外界期待双方可以达成一定的共识，促成贸易休战，但美方官员仍对中方诚意感到怀疑。
特朗普前天在白宫召开记者会时说：“他们（中国）送来一份很大的清单，有很多我们要求的东西，但是还有4、5件事被漏掉了，我仍认为不可接受。”不过特朗普也表示，他有信心可以在接下来的谈判中让中方同意补上要求。
美国特朗普政府目前已对2500亿美元的中国商品施加惩罚性关税，特朗普并扬言可能再对2670亿美元的中国货加征关税。美方示意课税与否要看双方的谈判有无进展，尤其要看本月稍后的特习会。二十国集团（G20）本月30日将在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行领袖峰会，特朗普预期将藉此场合与习近平举行双边会谈。
路透引述官方消息人士报导，中方上周已向美国呈交对于贸易问题的响应清单，列明142个项目。这些项目分成三大部分，一是中方认为他们已经在做的改革，二是中方愿意谈判的项目，三是中方认为无法商议让步的项目。特朗普的发言证实有这项清单。而官方消息人士也向路透表示，这份清单目前无法接受。
这项响应清单被一些海外中文传媒形容为中共对美方的“答卷”，有评论认为，中国向美低头交清单，一国向另一国报告自己贸易改革方案，寻求对方同意，这在国际外交史、中共历史上都极为罕见，非常滑稽；不知习如何向国人和党内解释。（苹果日报）
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