特朗普谈贸易战：习近平不像以前那样喜欢我了

美国总统特朗普（ Donald Trump ） 11 月 22 日在记者会上被问到中美贸易战以及阿根廷 G20 峰会上的 “ 习特会 ” 。





特朗普说，他已经准备好了同习近平会晤。





他还说，中国非常想要达成一份协议。多年来，中国一直占美国的便宜。每年从美国拿走 5,000 亿美元。这还不包括偷窃知识产权，那是很可怕的，他们一直在那么做。





他还说： “ 我们有一段伟大的友谊。我非常喜欢他。我认为他也喜欢我。可能不像以前那样喜欢我了。 ” 他还强调： “ 中国迫切地想要达成一份协议。 ”





特朗普还说，由于美国向中国 2,500 亿美元的商品征收了关税，中国在向美国支付了大量的钱，这对美国是有利的。 “ 但是中国想要达成一份协议。如果我们能够达成协议的话，我们会那么做。 ”





据悉，中美贸易战正式于 7 月 6 日爆发，两国互向对方价值 500 亿美元的商品征税。 9 月 24 日，美国又向中国另外 2,000 亿美元的商品加征关税，中国也对美国另外 600 亿美元的商品征税。





美国方面还表示，将于 2019 年 1 月 1 日开始，提高对中国 2,000 亿美元商品征税的比例。





在中美贸易战沦为持久战之际，以及即将升级之际，白宫方面证实，中国国家主席习近平和美国总统特朗普将在 11 月的阿根廷 G20 峰会上举行会晤。





香港《南华早报》 11 月 2 日援引熟悉安排的消息人士报道称，美国总统特朗普将在 G20 领导人峰会后，在阿根廷布宜诺斯艾利斯宴请中国国家主席习近平，北京已经暂时接受了邀请。





消息人士称，特朗普和习近平原本同意在 11 月 29 日，也就是 G20 领导人峰会正式开始的前一天举行会晤，但是会晤被重新调整了，并且在特朗普的请求下，被升级为 “ 会晤加晚宴 ” 。





报道称，同峰会间隙的对话相比， G20 峰会后，一个 “ 西式 ” 的会晤晚宴能够给两国领导人更多交谈的时间，也能够提供一个更加有利于谈判的氛围。 这次会晤备受关注，因为会晤的结果事关中美贸易战的走向。





《华尔街日报》此前报道称，一名知晓谈判内情的美国消息人士称，美国的计划是让特朗普和习近平会晤，获得一个小胜利，然后宣布结束整个贸易战。 （多维新闻）

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