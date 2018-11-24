特朗普谈贸易战：习近平不像以前那样喜欢我了

美国总统特朗普（Donald Trump）11月22日在记者会上被问到中美贸易战以及阿根廷G20峰会上的“习特会”。
特朗普说，他已经准备好了同习近平会晤。
他还说，中国非常想要达成一份协议。多年来，中国一直占美国的便宜。每年从美国拿走5,000亿美元。这还不包括偷窃知识产权，那是很可怕的，他们一直在那么做。
他还说：“我们有一段伟大的友谊。我非常喜欢他。我认为他也喜欢我。可能不像以前那样喜欢我了。” 他还强调：“中国迫切地想要达成一份协议。”
特朗普还说，由于美国向中国2,500亿美元的商品征收了关税，中国在向美国支付了大量的钱，这对美国是有利的。“但是中国想要达成一份协议。如果我们能够达成协议的话，我们会那么做。”
据悉，中美贸易战正式于7月6日爆发，两国互向对方价值500亿美元的商品征税。9月24日，美国又向中国另外2,000亿美元的商品加征关税，中国也对美国另外600亿美元的商品征税。
美国方面还表示，将于2019年1月1日开始，提高对中国2,000亿美元商品征税的比例。
在中美贸易战沦为持久战之际，以及即将升级之际，白宫方面证实，中国国家主席习近平和美国总统特朗普将在11月的阿根廷G20峰会上举行会晤。
香港《南华早报》11月2日援引熟悉安排的消息人士报道称，美国总统特朗普将在G20领导人峰会后，在阿根廷布宜诺斯艾利斯宴请中国国家主席习近平，北京已经暂时接受了邀请。
消息人士称，特朗普和习近平原本同意在11月29日，也就是G20领导人峰会正式开始的前一天举行会晤，但是会晤被重新调整了，并且在特朗普的请求下，被升级为“会晤加晚宴”。
报道称，同峰会间隙的对话相比，G20峰会后，一个“西式”的会晤晚宴能够给两国领导人更多交谈的时间，也能够提供一个更加有利于谈判的氛围。 这次会晤备受关注，因为会晤的结果事关中美贸易战的走向。
《华尔街日报》此前报道称，一名知晓谈判内情的美国消息人士称，美国的计划是让特朗普和习近平会晤，获得一个小胜利，然后宣布结束整个贸易战。 （多维新闻）_____________
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