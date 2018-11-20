俄罗斯宣布首次登月计划：2030年后去 待14天

“俄罗斯宇航员将于2030年之后首次登月，任务将为期14天。”当地时间19日，俄罗斯联邦航天局载人航天工程总设计师叶夫根尼·米可林（Yevgeny Mikrin）在发表演说时，向外界公布了这一消息。
据塔斯社消息，这场演说发表于国际空间站成立20周年之际。根据这项“月球计划”，第一批登月人员将通过月球轨道器实现登陆。
在这场演说上，总设计师还透露，2030年至2035年间是创建月球轨道器的时间范围，并称这些宇航员将实现首次登陆，预计将停留14天。
总体来说，这项计划包含了三个阶段。第一阶段将延续至2025年，期间包括在国际空间站上完成所有技术测试、测试载人航天器、在自动探测器的帮助下探索月球等。
第二阶段从2025年至2035年，将测试登陆月球表面的方法，包括执行首次载人飞行至月球表面的任务，并将创建好的、可用于居住的基地的部分元素放置在月球上。
第三阶段，即在2035年后，将搭建一个完整的、可居住的月球基地。
美国东部时间1969年7月20日下午4时17分42秒，美国宇航员阿姆斯特朗将左脚小心翼翼地踏上了月球表面，这是人类第一次踏上月球。而就在11月上旬，俄罗斯国家航天集团总裁罗戈津也曾透露，俄罗斯将计划在2025年后在月球建造基地，且这项计划的规模将超越美国1961至1972年间的“阿波罗登月计划”。
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