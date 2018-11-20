迪士尼：获中国无条件批准 将并购21世纪福克斯

据《纽约时报》 19 日报道，华特迪士尼公司（ The Walt Disney Company ）当天称，中国监管机构已无条件批准其收购 21 世纪福克斯（ 21st Century Fox ）资产，使这笔价值 713 亿美元的交易接近完成。





迪士尼的一名发言人表示，公司仍在等待少数几个国家的监管批准，但她拒绝透露是哪些国家。 CNN 认为，美国、欧盟和中国是迪士尼需要跨过的主要门槛。

《纽约时报》报道称，中国的批准尤其引人注目，因为没有附带任何条件。

本月早些时候，欧盟方面批准迪士尼收购 21 世纪福克斯大部分股权，但协议要求迪士尼剥离其在欧洲经济区所有频道的权益，包括历史、犯罪调查和人生等电视频道。

此前的 6 月份，美国司法部反垄断官员虽然给迪士尼开了绿灯，不过开出的条件是出售 21 世纪福克斯旗下的 22 个地方体育电视网。迪士尼本月已经开始竞标。分析人士称，这些资产的总价在 200 亿美元左右。

据悉，这宗并购原本预期将于明年 6 月完成。不过，在 11 月 8 日与分析师举行的电话会议上，迪士尼首席执行官罗伯特 • 艾格（ Robert A 。 Iger ）说，他预计交易将 “ 更早地 ” 完成。





报道认为，在这宗并购案中，没有一个国家的重要性能与中国相提并论 —— 鉴于中国不断壮大的中产阶级，中国对迪士尼来说是一个至关重要的增长市场。

路透社称，中国点头为迪士尼扫清了最后一道主要障碍。

消息放出当天中午，迪士尼股票基本持平， 21 世纪福克斯的股价飙升约 3% 。

据悉， 21 世纪福克斯将被收购的资产包括 FX 电视网，国家地理频道和 300 多个国际频道，以及其在流媒体平台 Hulu 的股份。

交易完成后，已经坐拥皮克斯动画工作室、漫威影业以及《星球大战》制片商卢卡斯影业的迪士尼，将把《 X 战警》、《阿凡达》、《辛普森一家》等著名影视版权收入麾下。

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