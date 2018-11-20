美报告列49个“不自由”国家 被指超7成买美军火

美国非政府组织 “ 自由之家 ” （ Freedom House ）日前发表最新年度 “ 世界自由报告 ” ，列出 49 个其所谓的 “ 不自由 ” 国家。但俄媒却指出，这些国家中的大多数都得到了美国军事援助。

“ 今日俄罗斯 ” （ RT ） 11 月 19 日报道，这批 “ 不自由 ” 国家中，至少有 35 个，即 71% 是美国军火商的客户，或者在过去三年内接受过五角大楼某种形式的军事援助。





成立于 1941 年的 “ 自由之家 ” 每年都会发布 “ 世界自由报告 ” ，把各国按 “ 自由 ” 、 “ 部分自由 ” 、 “ 不自由 ” 归类。今年，美国及其多数盟国被列入 “ 自由 ” 国家，而包括俄罗斯在内的 49 国则属 “ 不自由 ” 国家。

值得注意的是，作为一个非政府组织， “ 自由之家 ” 大部分资金来源是美国政府。台湾《中国时报》曾指出，该组织 66% 的预算来自美国政府官方预算，主要来源包括全国民主基金会、美国国际开发署以及美国国务院。

“ 今日俄罗斯 ” 指出，早在 2017 年 9 月，致力于揭露社会不公的美国独立新闻网站 “truthout” 作家里奇 · 惠特尼（ Rich Whitney ）引用 “ 自由之家 ” 及五角大楼报告（均为 2015 年调查数据），得出结论：尽管华盛顿公开宣称要传播民主及反对独裁，但其还是向 “ 自由之家 ” 当时列出的超 7 成 “ 不自由 ” 国家提供了某种形式的军事援助。

根据 “ 自由之家 ” 的说法，这些国家中有 12 个自由程度非常糟糕以至于被称为 “ 差中之差 ” ，但美国却向其中一半提供军事援助，包括：沙特阿拉伯、索马里、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、中非共和国和利比亚。

报道以其中几个国家为例，索马里自 1991 年来深受内战、恐怖主义及部族冲突伤害，美国政府则支持目前的索马里政府并向其提供军事援助。





2010 年，利比亚还被联合国列为人类发展指数高的国家，但第二年，利比亚战争爆发，由美国和北约支持的反政府军和卡扎菲政府交战，该国陷入长期混乱中，各种地方势力崛起，甚至还有极端组织 “ 伊斯兰国 ” （ IS ）趁虚而入。

沙特阿拉伯则是 “ 自由之家 ” 列出的最不自由国家之一， 100 分中仅得 7 分。但上个月，美国国务院文件指出，沙特是其 “ 最大的国外军售客户，进行中的交易超过 1140 亿美元 ” 。随着 2017 年 5 月两国再签署 1100 亿美元的军售协议，美国对沙特的军事援助将进一步扩大。

而今年 10 月沙特记者卡舒吉遇害后，美国国会两党议员纷纷要求停止对沙特军售，因为美国国会有一项非正式程序，允许在国会怀疑外售武器会用于杀害平民的时候，搁置武器交易。但特朗普多次表态不打算以停止军售处理沙特，并称 “ 还有其他惩罚方式 ” 。

“

今日俄罗斯

”

评论称，华盛顿素有以

“

民主

”

的名义轰炸无防御能力国家的习惯，而对于向本国人权组织列出的独裁国家出售武器，或提供军事援助，也丝毫不会感到不安。

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