美报告列49个“不自由”国家 被指超7成买美军火

美国非政府组织“自由之家”（Freedom House）日前发表最新年度“世界自由报告”，列出49个其所谓的“不自由”国家。但俄媒却指出，这些国家中的大多数都得到了美国军事援助。
“今日俄罗斯”（RT）11月19日报道，这批“不自由”国家中，至少有35个，即71%是美国军火商的客户，或者在过去三年内接受过五角大楼某种形式的军事援助。
成立于1941年的“自由之家”每年都会发布“世界自由报告”，把各国按“自由”、“部分自由”、“不自由”归类。今年，美国及其多数盟国被列入“自由”国家，而包括俄罗斯在内的49国则属“不自由”国家。
值得注意的是，作为一个非政府组织，“自由之家”大部分资金来源是美国政府。台湾《中国时报》曾指出，该组织66%的预算来自美国政府官方预算，主要来源包括全国民主基金会、美国国际开发署以及美国国务院。
“今日俄罗斯”指出，早在2017年9月，致力于揭露社会不公的美国独立新闻网站“truthout”作家里奇·惠特尼（Rich Whitney）引用“自由之家”及五角大楼报告（均为2015年调查数据），得出结论：尽管华盛顿公开宣称要传播民主及反对独裁，但其还是向“自由之家”当时列出的超7成“不自由”国家提供了某种形式的军事援助。
根据“自由之家”的说法，这些国家中有12个自由程度非常糟糕以至于被称为“差中之差”，但美国却向其中一半提供军事援助，包括：沙特阿拉伯、索马里、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、中非共和国和利比亚。
报道以其中几个国家为例，索马里自1991年来深受内战、恐怖主义及部族冲突伤害，美国政府则支持目前的索马里政府并向其提供军事援助。
2010年，利比亚还被联合国列为人类发展指数高的国家，但第二年，利比亚战争爆发，由美国和北约支持的反政府军和卡扎菲政府交战，该国陷入长期混乱中，各种地方势力崛起，甚至还有极端组织“伊斯兰国”（IS）趁虚而入。
沙特阿拉伯则是“自由之家”列出的最不自由国家之一，100分中仅得7分。但上个月，美国国务院文件指出，沙特是其“最大的国外军售客户，进行中的交易超过1140亿美元”。随着2017年5月两国再签署1100亿美元的军售协议，美国对沙特的军事援助将进一步扩大。
而今年10月沙特记者卡舒吉遇害后，美国国会两党议员纷纷要求停止对沙特军售，因为美国国会有一项非正式程序，允许在国会怀疑外售武器会用于杀害平民的时候，搁置武器交易。但特朗普多次表态不打算以停止军售处理沙特，并称“还有其他惩罚方式”。
“今日俄罗斯”评论称，华盛顿素有以“民主”的名义轰炸无防御能力国家的习惯，而对于向本国人权组织列出的独裁国家出售武器，或提供军事援助，也丝毫不会感到不安。
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