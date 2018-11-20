    • 2018年11月20日

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    美报告列49个“不自由”国家 被指超7成买美军火

    星期二, 十一月 20, 2018

    美国非政府组织自由之家Freedom House）日前发表最新年度世界自由报告，列出49个其所谓的不自由国家。但俄媒却指出，这些国家中的大多数都得到了美国军事援助。
    　　
    今日俄罗斯RT1119日报道，这批不自由国家中，至少有35个，即71%是美国军火商的客户，或者在过去三年内接受过五角大楼某种形式的军事援助。

    成立于1941年的自由之家每年都会发布世界自由报告，把各国按自由部分自由不自由归类。今年，美国及其多数盟国被列入自由国家，而包括俄罗斯在内的49国则属不自由国家。
    　　
    值得注意的是，作为一个非政府组织，自由之家大部分资金来源是美国政府。台湾《中国时报》曾指出，该组织66%的预算来自美国政府官方预算，主要来源包括全国民主基金会、美国国际开发署以及美国国务院。
    　　
    今日俄罗斯指出，早在20179月，致力于揭露社会不公的美国独立新闻网站“truthout”作家里奇·惠特尼（Rich Whitney）引用自由之家及五角大楼报告（均为2015年调查数据），得出结论：尽管华盛顿公开宣称要传播民主及反对独裁，但其还是向自由之家当时列出的超7不自由国家提供了某种形式的军事援助。
    　　
    根据自由之家的说法，这些国家中有12个自由程度非常糟糕以至于被称为差中之差，但美国却向其中一半提供军事援助，包括：沙特阿拉伯、索马里、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、中非共和国和利比亚。
    　　
    报道以其中几个国家为例，索马里自1991年来深受内战、恐怖主义及部族冲突伤害，美国政府则支持目前的索马里政府并向其提供军事援助。

    2010年，利比亚还被联合国列为人类发展指数高的国家，但第二年，利比亚战争爆发，由美国和北约支持的反政府军和卡扎菲政府交战，该国陷入长期混乱中，各种地方势力崛起，甚至还有极端组织伊斯兰国IS）趁虚而入。
    　　
    沙特阿拉伯则是自由之家列出的最不自由国家之一，100分中仅得7分。但上个月，美国国务院文件指出，沙特是其最大的国外军售客户，进行中的交易超过1140亿美元。随着20175月两国再签署1100亿美元的军售协议，美国对沙特的军事援助将进一步扩大。
    　　
    而今年10月沙特记者卡舒吉遇害后，美国国会两党议员纷纷要求停止对沙特军售，因为美国国会有一项非正式程序，允许在国会怀疑外售武器会用于杀害平民的时候，搁置武器交易。但特朗普多次表态不打算以停止军售处理沙特，并称还有其他惩罚方式
    　　
    今日俄罗斯评论称，华盛顿素有以民主的名义轰炸无防御能力国家的习惯，而对于向本国人权组织列出的独裁国家出售武器，或提供军事援助，也丝毫不会感到不安。

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