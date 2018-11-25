特朗普：法院批准庇护前 移民待在墨西哥等

美国总统特朗普今天说，在美国审酌期间，企图从南部边界入境美国的寻求庇护者必须在墨西哥境内等待，似乎证实"华盛顿邮报"报导特朗普政府已与即将上台的墨西哥政府达成协议。
特朗普在推特推文说："法院个别批准申请前，在南部边境的移民将不许进入美国。"
他还说，美国"将允许那些合法入境者进入我国"，并强调"所有移民都将留在墨西哥等待"。
美墨达成这项将重新翻修美国边境政策的协议之际，数以千计中美洲移民企图穿越墨西哥边境城市蒂华纳（Tijuana）进入美国，以逃离祖国的贫穷和帮派暴力，寻求较好生活，移民大军进逼边界引发特朗普愤慨。
华邮引述即将担任墨西哥内政部长的桑杰士（Olga Sanchez Cordero）表示："目前，我们已针对这项滞留墨西哥政策达成协议。"墨西哥总统当选人奥夫拉多尔（Andres Manuel Lopez Obrador ）将于12月1日就职。
不过桑杰士的办公室稍后发表声明说："即将上台的墨西哥政府与美国政府之间未达成任何协议"
包括妇女和孩童在内的近5000名中美洲移民从宏都拉斯长途跋涉一个多月后，如今栖身在蒂华纳的临时避难所。
38岁的宏都拉斯移民佛罗雷斯（Carolina Flores）说，特朗普"并未僭越权利范围，这是他治国的方式"，但他的移民立场不同于他国总统。
她还说："他将我们视为会在那里啃食的虫。""我们来到美国是寄望寻求一个机会！"
避难所里的另一名宏都拉斯移民、31岁的家庭主妇莫拉莱斯（Orlinda Morales）说，报导中说的新庇护规定看似"非常好"，因为移民不会陷入困境。她说："我们将在这里工作。"
华邮说，双方并未签署正式协议，但美国官员视此协议为吓阻漂移的潜在突破。
报导引述国土安全官员表示，美国庇护官员将会于未来几天或几周，开始执行这项新程序。
寻求庇护者将会经过初步筛检，判定他们待在墨西哥是否会面临迫在眉睫危险。墨西哥境内暴力猖獗。
根据报导，根据新制度，美国官员将能处理至少两倍的庇护申请，因为他们不会受到美国入境口岸的拘留空间所限制。
报导还说，在这项新制下，庇护申请被拒的申请人不许回到墨西哥，而是留在美国等待遣返祖国。
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