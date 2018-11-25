史上头一遭边投票边开票 监委将调查中选会

史上最大规模的九合一并公投选举24日落幕，10案公投导致投票大排长龙，到投票截止甚至出现一边开票、一边投票状况，中选会成为众矢之的，监委已决定立案调查。
以台北巿来说，共有1563处投开票所，原订昨天下午4时投票截止，但12个行政区都有选民在投开票所大排长龙等待投票，直到昨晚7时46分全市才投票完成。士林为最后完成投票的行政区。
公投法去年底修法后，今年初正式上路，由于提案门坎大降，使得公投提案暴增，直到10月确定有10个公投成案，距离选举仅有一个月的准备期。
九合一选举与公投合并举行，公投票若全领，选民至少有13到15张票，选前就担心领满手票是否会造成投票混乱。中选会主委陈英钤在选前预演记者会中坦言，公投成案时间仓促，选举投票所已建置完成，公投投开票所只能依附在选举投票所。
公投案太多，议题复杂，拖长民众投票时间，即使中选会在会前不断倡导要先了解主文再进行投票，仍出现投票所大排长龙的现象。
昨天中午左右，中选会发布新闻稿，确认下午4时投票截止，若有民众已抵达投票所现场，仍可进行投票。且根据选罢法第57条规定，投票所于投票完毕后，即改为开票所，这又导致出现民众一边排队，而已经投票完毕的投票所开始开票的乱象。
对于这次的选务，监察委员张武修已立案调查是否严重影响选举的公平性，造成选民的权益损失，并了解中选会执行此次选务是否有严重违失，影响选举结果。
这次公投绑大选，从联署之初，就争议不断，除死亡联署外，也发生是否能“二次收件”的争议；公投成案后，中选会原在法定投票前28天的10月24日公告意见书，由于行政院修改意见，中选会又在11月2日重新公告，引发下一代幸福联盟、国民党质疑。
最高行政法院裁定，中选会11月2日公告无效，逼迫中选会必须撤销其中7个公投案的重新公告，并紧急登报刊印原来10月24日的意见书，此案也引发监委关注。（中央社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost