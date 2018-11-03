丁守中提选举无效诉讼 律师打脸：国民党这3都也选举无效

九合一大选，台北市陷入胶着，最后现任市长柯文哲以3254票，险胜国民党候选人丁守中，丁守中对此结果感到不满，认为整个选举太多违法结果，连夜赴台北地院声请查封票匦，并提起选举无效诉讼。对此，律师林智群表示，若国民党主张选举无效，那发生同样情况的“新北、台中、高雄”，就都该一并提起。
林智群今（25日）在脸书PO文表示，如果国民党将“一边投票一边开票”会影响选举结果作为主张，那么有发生这个情况的县市，包括新北、台中、高雄就都应该提起选举无效诉讼，他认为“台北输了就说不公平，新北、台中、高雄赢了就当没这回事，不太好吧？”
贴文一出引起网友热议，纷纷留言响应“赢的一方本来就不会提，输的一方才要吧”、“边开边投，如果是准备投姚文智的人，看到开票结果，一定会改投柯文哲，对丁守中确实是不公平”、“如果主张程序不合法，应一并视之”；不过也有网友认为“新北高雄再验一次大概也不会变”，林智群则说“原则就是原则，如果觉得是错的事情，怎么会因为自己赢了就改变态度呢？”
林智群表示，丁守中应好好思考两件事，其一，在蓝军全面局面大好的情况下，“为什么自己连4年前国民党最低潮‘连胜文防线’60万票都拿不到？”其二，柯文哲已然没有4年前的光环，“还被民进党削去一只手一只脚的情况下，准备20年的自己，怎么会输给一个残障阿伯？”
对此有网友则认为，“其实能选到PK已出乎预料，至于提验票，差距只有3000票，加上这次的流程严重出问题，不管是谁都会提出，毕竟要给支持者有交代，只是我觉得只能验票，而不是其他”、“这次民意很清楚，教训脱离基层民众拥抱财团的民进党，尤其是教训了上次最会选举的新潮流，选完了不做事，还在整天想整碗捧去，闹到全台大败，活该。今天台北你国民党丁丁重新验完票还要胡闹，下次民众继续教训国民党。”（中时）
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