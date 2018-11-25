反弹大于肯定 民进党改革遇阻力

九合一选举被视为总统蔡英文的期中考，蔡政府寄望改革牌获得认同，但在大环境不佳之下，反弹力量超乎预期，传统支持者和年轻选民流失，铸下败因。
民进党在2016年总统、立委大选压倒性胜利，取得完全执政优势，九合一选举是兼任民进党主席的蔡英文上任后第一场考验，更是2020的前哨战。
蔡英文上任后，落实当初竞选中的年金改革等政见，在政治面则有促进转型正义、处理不当党产等，经济上则有能源转型，包括日前宣布停建的深澳电厂、以及通过环评的观塘第三天然气接收站，虽然锐意改革，但反弹都相当大，战场广开让党内疲于应付。
对被改革的民众来说，改革的理念，远不如政府把手伸入口袋拿走他们的钱来得切身。党内操盘人士就坦言，年金改革让民进党两头不讨好，被改革的人埋怨民进党，而年轻一代虽然认同改革，但对过程扰攘颇有意见，也没有因此投给民进党。
吃力不讨好的改革还有一例一休修法，不但流失了许多年轻支持者，中南部的中小企业主也因为排班问题怨声载道。
民进党内人士分析，“韩流”掀起旋风，代表政府的改革作为受到人民很大质疑，例如一例一休、年金改革、空污修法，都直接影响人民生计。
中南部的经济问题盘根错节，很难简单用两岸关系停滞等来归因，但支持者的不耐让基本盘流失，加上一例一休问题、促转会争议，挫伤民进党在年轻人心目中的形象，税改和准公托政策也未能挽回，种种原因累积起来，酿成了民进党在这次选战的失利。
前南投县长彭百显认为，民进党选举结果不理想，很大原因是民众对民进党执政“拚经济”的成果不满意。
国立政治大学外交学系副教授黄奎博也分析，这次县市长选举结果，两岸不是关键因素，主要与内政治理有关。他认为，民进党政府推动年金改革、转型正义等政策，“动作太大、太快”，造成民众不满。
国家展望文教基金会董事长施正锋认为，除中央执政因素外，深绿不满中央“维持现状”，以及在东奥正名不积极，“含泪不投票”也是原因之一。
台湾关怀中国人权联盟理事长杨宪宏表示，这次投票环境这么差，很多阿公、阿嬷走到投票所，还要排一个多钟头才能投票，可能使民进党流失基本盘的支持者，至少有5%选票不愿走出来。
黄奎博也说，中国国民党的卢秀燕击败林佳龙当选台中市长，显示民众不希望有空污、但也不希望缺电，这也反映民众对民进党政府能源政策的不满。
但另一方面，空污法修法让老车和工厂必须花钱改装，以达到新的环保标准。党内人士指出，难免会让选民觉得“我选你民进党，你却让我荷包失血。”而政府推广电动车，也会让传统机车行颇有怨言。
值得注意的是，这次选战中充满了各种假讯息，美方早已对此频频示警，美国在台协会（AIT）主席莫健选前接受专访时也明白点出有外部势力介入台湾选战，散播假消息以影响舆论。
台湾智库咨询委员董立文认为，民进党在这次选举中失利代表中国介入台湾选举成功，也势必会反应在2020年的选举上。（中央社）
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