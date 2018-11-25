美专家：债务、而非贸易战乃中国经济最大挑战

尽管不断有数据显示中国经济成长在美中贸易战冲击下进一步趋缓，但美国《福布斯》杂志11月25日星期天的一篇文章说，中国经济面临的最大挑战是债务，而非贸易战。
该杂志的专栏作家，纽约长岛大学和哥伦比亚大学经济学教授潘诺斯∙莫道寇塔斯(Panos Mourdoukoutas)在这篇评论中指出，虽然中国官方的数字称国债占国民生产总值GDP的比重仅为47.6%，但非官方的数字，如国际金融协会上星期说，这一数字则高达300%。而国际信用评级机构穆迪（Moody's）和标准普尔（Standard & Poor's）到目前为止在评级过程中还都没有将中国非官方债务规模考虑在内，而这也就是为什么中国的信用评级跟美国和日本等国家接近的原因所在。
此前，也曾有其他机构估计中国债务总量与国内生产总值的比率正在急剧飙升，或可能触发金融危机。考虑到中国在世界经济中所占的比重，这场危机不仅会重创中国经济，还会影响全球经济。
由于统计口径不同，以及中国存在大量影子信贷的问题，很少有人能够说清楚中国的债务规模，中国有媒体曾报道说，中国人人均负债13.34万元 债务总额接近200万亿。
莫道寇塔斯指出，美中贸易战本身虽然不会对中国经济构成重大威胁，但将会加剧中国的债务危机。他说，中国问题的核心是，借贷人和放贷人都是政府。在中国，银行只是政府的代理人。
在美中贸易战冲击之下，中国在今年8月决定鼓励银行增加放贷，并再次允许负债累累的地方政府上大型项目，以应对日益放慢的经济增长。修改后的中国金融监管规定将允许银行几乎不受限制地持有地方政府债券。
根据中国财政部的官方数据，截至2018年6月末，中国地方政府债务余额167997亿元。财政部称，这个规模控制在中国全国人大批准的限额之内。
但中国人大财经委副主任委员贺铿在今年5月的一次会议上坦白承认：“地方政府就没有一个想还债的，现在要让他还债，他说我工资都发不出来，财政困难得很，怎么办？”。
中国央行前副行长吴晓灵在今年7月曾警告说：“在泡沫中狂欢的日子不多了”。（美国之音）
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