中国楼市降温地方政府小心维稳 横盘时代可期

路透北京11月26日 - 临近年底，中国楼市降温的信号也在增多，地方政府对房价“限涨”的声音开始减弱，零星还有“限跌”见诸报端，最引人注目的莫过于周末深圳对新房售价调整幅度超备案价15%需报备的消息，尽管此举被专业人士视为常规举措，但其中“稳房价”的意图不言而喻。
业内人士多认为，中国楼市可能已进入横盘时代，受制于稳投资的压力，防范楼市下行的微调动作不断，如近期多地房贷利率有所下调；但另一方面，在稳杠杆的大背景下，像过去那样放水支持显然也不可能，楼市“只剩下没有投资客的春秋两季”。
易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，深圳将房价涨跌幅设定为15%的区间有一定信号意义，“房价上涨压力减少，而下跌案例逐渐增加，降房价逐渐转入到稳房价的导向上来。”
而且，他指出，房价下跌的区间设定，也是为了防范部分房企年底过多降价，以此稳定市场预期。
深圳市规划和国土资源委员会上周稍晚发布《深圳市房地产市场监管办法（修订草案征求意见稿）》，其中规定，房地产开发企业应当按照经备案的销售价格，明码标价销售商品房；确需调整销售价格且调整幅度超出备案价格15%的，应当在调整价格前办理备案变更。
“政策还是比较稳，从今年情况看，一些城市刚有房价上涨势头立刻就被约谈了，而房价跌了也要报备，政府责任主体很明确，房价要保持平稳。”社科院经济研究所研究员汪利娜表示，此外，从北京的供地结构、深圳的房改方案看，对公租房、中低收入保障房建设力度较大，也在减少能炒作的商品房的供给。
中原地产首席分析师张大伟则认为，价格调整幅度超过15%的需要备案变更，这应是吸取了之前部分城市突然房价暴跌引发群体事件的教训。政策本身并没有不允许下调15%，只是一个常规性的文件，要求稳定房价是一贯内容。
他并指出，深圳除了历史最差的2008年，其它时候从未出现过房价突然下跌的现象。深圳市场尽管低迷，但作为一线城市，房价不太可能出现15%的急跌。
从国家统计局70个大中城市房价指数看，深圳领跌，10月新房价格指数环比下跌0.5%，跌幅最大，二手房价格指数环比跌0.6%，跌幅仅次于厦门。此前安徽两市曾出现开发商降价未遂、被政府约谈事件，引发热议。
**横盘时代**
与微调信号相呼应的是，多地房贷利率出现下调，融360监测数据显示，全国首套房贷利率连续第二周（11月16-22日）下降，环比前周下降0.1BP（基点），利率松动的城市主要为广州、南京、杭州等地，二套房贷利率则无变化。
新城控股(601155.SS)高级副总裁欧阳捷最新撰文认为，如果市场未能积极响应，不排除商业银行会继续加大按揭贷款利率的优惠力度，“当然，这仅仅是商业银行的小动作，甚至尚不如房企促销力度，这既不是楼市政策的转向信号，也不足以影响整个楼市的回温。”
他并指出，客观上，无论是政府还是“房闹”，都起到了维护房价不能大降的作用，他们也都有不能容忍突破的底线，即房价只能在不突破上限、不穿透下线的横盘之上小幅波动。
“横盘时代的楼市既没有火热的盛夏，也没有寒冷的冬天，只剩下没有投机投资客的春秋两季。”他称，虽然各地动作不一，但相应措施叠加，市场情绪趋稳，楼市横盘可期，指望楼市大跌进而出现调控政策整体调整时机的可能性几乎丧失。
汪利娜也认为楼市大起大落可能性很小。一方面一线和核心城市有需求支撑，房价不会怎么下来，降价还是较个别的现象；另一方面大反弹的条件也不具备。大反弹需满足潜在刚需大、金融支持好两大条件。当前一二线刚需和改善需求确实还坚挺，但银行肯定不会像2016年那样大放水。
“好不容易下了这么大决心去杠杆，再把杠杆率追回来，跟中央调控肯定是相反的。没钱、房价又在高位，要想大规模房价上涨可能性不大。”
她并指出，房地产投资现阶段还是较稳定，增长10%左右，如果交易量、房价双跌，会影响明年房地产投资，若基建再跟不上，明年的投资会很难看。
华融证券首席经济学家伍戈此前撰文称，明年房地产投资不会步入寒冬。他认为，随着去库存政策力度减弱，商品房库存预计逐步回升，受此影响房企购地热情将持续降温；尽管如此，随着银行间市场利率下行向房贷利率传导，商品房销售及建安投资或将企稳。
“综合作用下，明年房地产投资在经历一段下行后仍有望趋稳，对比历史，或许不会步入真正寒冬。”他预计明年房地产投资增速将下行至5%-7%的区间附近。而今年前10月房地产投资增速为9.7%。（完）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost