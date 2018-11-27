基因编辑婴儿 实验同意书曝光 每对夫妇收28万

基因编辑婴儿事件的争议越来越大，南方科技大学生物系副教授贺建奎的网站上，有一份参与这次实验人士需要签署的同意书，表明这次实验的经费来自南方科技大学，目的是「生产（Produce ）对爱滋病毒免疫的婴儿」，而参与的夫妇则会获28万元人民币的酬劳，而研究人员则会在婴儿出生后的18年，进行多次检查。如果在实验过程中感染爱滋病，实验团队不会负责。
而中国媒体今日亦曝光负责该研究的南方科技大学副教授贺建奎团队，正进行涉及400个人类胚胎实验，以研究不孕不育，实验结果暂未有公开，但团队收集了多少胚胎，则没有公开实际数量。
这份上载到在贺建奎实验室网站的同意书明确指出，这项实验由贺建奎负责，经费是由南方科技大学支付，而整个过程，会在深圳市罗湖区一间医疗机构（Shenzhen Luohu Medical Institution ）进行，未有点明医院的名称。
同意书中列明整个实验如何进行及整个实验的时间表。同意书列明实验的费用由研究团队负责，包括住宿费、误工费、看护费、保险费等，每对志愿夫妇收合共28万元（the project team commits to pay total cost of 280,000 RMB per couple） ，而研究团队对胚胎进行基因编辑后，除非参与的母亲没有怀孕或流产，又或胎儿被检测出重大疾病，参与者想要退出实验的话，都要退回所有资金。
由于这次实验涉及爱滋病的HIV病毒，同意书表明，在人工授精手术期间不能完全避免母亲或婴儿感染爱滋病的风险，研究团队亦表明，婴儿出现畸形、先天缺陷、有遗传性疾病等，都是自然风险，团队也不会负责。
研究团队会在婴儿出生后，保留婴儿的脐带血，婴儿出生的照片、婴儿的肖像权亦会由研究团队保存，可以向外公开，家长亦可选择公开他们的姓名及照片。
研究团队同时制定一个对婴儿健康追踪计划，这个计划为期18年，从婴儿出生当日开始，在出生后28天、6个月、1岁、3岁、5岁、7岁、10岁、13岁、17.5岁，进行10次，包括量度身高、体重、头围、胸围、肝功能等基本体检项目，此外还会进行智力检测、HIV检测等。当参与项目的孩子年满18岁时，需要亲自在这份追踪计划同意书上签名。
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