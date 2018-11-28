习特会前特朗普再次举起关税大棒 北京回应

在北京时间11月27日的中国外交部例行记者会上，有记者表示，美国总统特朗普（Donald Trump）在接受《华尔街日报》采访时表示，他接受中方要求推迟上调关税的可能性非常低。他表示中国必须接受来自美国的竞争并开放市场，他还表示如果G20期间中美元首会晤不成功，会对另外2,670亿美元中国输美产品加征关税。请问中方对此有何回应？对G20峰会中美元首会晤有何期待？
中国外交部发言人耿爽对此表示，中方一再强调，中美经贸合作的本质是互利共赢的。中方愿在严肃、平等、诚信基础上，通过谈判磋商解决经贸问题。同时，我们也会坚决捍卫自身合法权益。
不久前，习近平主席与特朗普总统通电话，就中美关系及共同关心的问题深入交换意见。两国元首一致同意，要推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。目前，两国经济团队正在保持接触，落实两国元首达成的重要共识。
耿爽称，中美元首会晤在即，中方希望美方能够同中方相向而行，按照两国元首通话共识精神，努力推动此次会晤取得积极成果。
对于中国驻巴基斯坦卡拉奇总领馆遇袭一事，耿爽表示，围绕此次事件，中巴两国政府和两国人民表现出了坚定的相互信任、相互支持、相互友好。事实再次证明，中巴友谊比山高、比海深，两国人民患难与共，中巴是当之无愧的全天候战略合作伙伴。
他还强调，任何企图破坏中巴友谊的行径都不会得逞。中方将就事件后续处置与巴方保持密切沟通，相信巴方一定有能力维护国内的安全稳定，并采取坚决措施，切实维护中国在巴利益，保护在巴中国公民和机构的安全。
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