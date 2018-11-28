英媒：邓朴方谈话凸显中国两大家族的矛盾

英国FT中文网11月27日报道，在纪念改革开放40周年之际，中国最具权势的两大家族之间的意识形态和个人分歧显现了出来。
在今年9月的一次讲话中，邓朴方呼吁回归改革时代的重点——解决国内问题，同时保持稳定的外部关系——暗讽当下与美国的贸易战、国内增长放缓以及中国国家主席习近平打造的必胜主义宣传。
考虑到中国仍相对贫穷，而且国际上不稳定不确定因素增多，邓朴方表示：“要害是把中国自己的事情办好。”这些话一定是令当局不悦了，因为中国媒体未报道此次讲话。
邓朴方在会上表示：“我们一定要有这种实事求是的态度，保持清醒的头脑，知道自己的份量，既不妄自尊大，也不妄自菲薄，坚持立足国情，从社会主义初级阶段的实际出发谋划一切工作。”
在讲话中，邓朴方回顾了由他父亲邓小平开辟的中国改革开放40年的“历史进程”，称“改革开放是一场伟大革命”，通过“解放思想，实事求是，摆脱了桎梏，突破了藩篱，沿着十一届三中全会确定的正确方向，杀出了一条血路，开拓和走通了中国特色社会主义道路”。
邓朴方说，改革开放给中国带来了翻天覆地的变化。这是政治、经济、社会、文化等全方位的变化。这是社会结构、利益格局、思维方式等深层次的变化。这是根本性、历史性、不可逆的变化。
金融时报说，这些话一定是令当局不悦了，因为中国媒体未报道此次讲话。
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