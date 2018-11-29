美参议员吁特朗普勿轻易与习近平达协议

美国联邦参议员马基今天说，中国是美国重大的“战略挑战者”，他呼吁美国总统特朗普，这次和中国国家主席习近平见面，除非中国在贸易上具体改变作法，否则勿轻易达成协议。
民主党籍的马基（Edward Markey）上午出席华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）举办的中国问题研讨会，他在致开幕词时细数中国在国内采取高压统治，违反基本人权，在新疆设置所谓的“再教育营”，还伸长手臂将影响力扩展至各国，其中一个方法就是动用经济手段，让人不安。
他以台湾为例表示，中国使用各种经济手段，施压其他国家，在国际上孤立台湾，抢夺台湾的邦交国，而这种作法已将其他国家逼向边缘；另外，中国甚至逼迫美国的企业，更改网站上对台湾的称呼。
马基认为，中国已是美国显著的“战略挑战者”，美国过去期望藉由接触，引领中国改革开放与自由化的“交往政策”失败了。
在他代表的麻州，中国国营企业剽窃智慧财产权，窃取麻州的美国超导公司（AMSC）的智慧财产权，偷走用于风力发电系统的晶片，让美国超导深受其害。
他说，如果美中想有“相互尊重的关系”，中国对其他国家的压迫及窃取美国企业智慧财产权的行径，就不能继续发生，他呼吁特朗普，这次与习近平会面，不能轻易和中国达成贸易协议，美国应和传统盟邦欧洲联盟（EU）先就贸易议题达成共识，并联合理念相近的国家，齐向中国施压。
他也提醒，美国要避免陷入孤立的“反中陷阱”，还应投资同盟关系与自己的发展；虽然他认为“交往政策”失败了，但他支持美中要继续交往，而美国必须做领头羊，团结各国，要求中国作为国际社会负责任的利害关系人。
马基表示，美中关系，美国与亚洲同盟国的关系都太重要了，而美国政府自己对这些问题却没有完整的战略眼光及规划。
他举例，像是5G发展，美国甚至没有完整的发展计划，“如果美国没有计划，中国就赢了，而美国承担不起这样的失败”；他还说，特朗普政府上任后从巴黎气象协定退出，这伤害美国与盟邦关系，也伤害美国的绿能及再生能源产业发展。
他说，美国也该从教育与外交上，投资自己与未来，否则美国恐成为“国际落后者”。
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