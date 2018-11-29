中国军方：推动中美两军关系成为两国关系稳定器

中美两国因贸易争端吵嚷不休之际，两国防长在5个月内进行了3次会晤。中国国防部说，这代表中美两军关系保持稳定发展态势，中方盼与美方推动两军关系成为两国关系稳定器。
中国国防部今天举行每月一次的例行记者会。发言人任国强在回答中美两军关系的问题时，作上述表示。
任国强说，当前中美两国两军关系总体保持稳定，而中美关系则正处于一个重要关头。
他表示，希望美方与中方一道，依照两国元首达成的重要共识，保持战略沟通，加强机制性对话交流，推动各层级务实合作，不断累积互信，努力管控分歧，切实推动两军关系成为两国关系的稳定器。
中国国务委员兼国防部长魏凤和本月上旬访问美国并出席第二轮中美外交安全对话。任国强说，魏凤和与美方进行了积极的，建设性的会谈，取得了积极的成果。
此前，魏凤和与美国国防部长马蒂斯曾于10月在新加坡举行的东协防长扩大会议期间举行双边会谈;再早之前的6月，马提斯访问北京时，也与魏凤和进行会谈。
任国强说，中美两国防长在5个月内实现了3次会晤，从这个标志性的表现可以看出来，中美两军关系保持着一种稳定的发展态势。
两军关系曾是中美两大国间最脆弱和敏感的部分，但是在贸易战动摇经贸这个「压舱石」的现实下，官媒人民日报旗下的环球时报曾评论说，两军关系反而成了防止中美走向冲突升级的守门员中美只要能避免军事对立，两国关系总会有回旋的机会和空间。
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