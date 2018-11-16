特朗普未出席峰会 却让亚洲各国相互靠得更紧

美国总统特朗普没有出席本周在新加坡举行的亚洲国家峰会，但在与会的各国领导人中仍然能明显地感觉到他的影响。
一位总理警告称，华盛顿与北京之间的贸易战可能引发“多米诺骨牌效应”，其他国家也跟着采取保护主义措施。另一位领导人则担心国际秩序可能会分裂成相互对抗的一些集团。
“最重要和人们谈论最多的...领导人，特朗普总统，是唯一没有出现的人，”新加坡东南亚研究所(ISEAS-Yusof Ishak Institute)资深研究员库克(Malcolm Cook)表示。
然而，在特朗普缺席的情况下，亚洲各国积极推动在贸易和投资方面建立多边关系，包括与中国加强联系。
中国出席会议的代表--国务院总理李克强，鼓励他们这么做。
李克强表示：“当前世界经济复苏态势仍在持续，但不稳定不确定因素明显增多，出现了一些令人担忧的风险和挑战，保护主义、单边主义突出，经济全球化遭遇波折，以规则为基础的国际秩序和多边贸易体制受到冲击。我们要坚定不移推进经济全球化，坚决维护多边主义和自由贸易，推动区域经济一体化，致力于建设开放型世界经济。”
特朗普这次没来亚洲，几天前他前往法国出席第一次世界大战的纪念活动，在活动上他似乎被北约盟友孤立了。
新加坡国际事务研究所所长戴尚志(Simon SC Tay)表示，特朗普不经意地把亚洲国家往一起推。
“这并不一定是有意，但因为他并不是始终如一和让人放心的存在，而且他的政策倾向于打破亚洲所依赖的秩序。”他说，“亚洲人在摸索，在不太依赖美国的情况下，他们还能做些什么。”
白宫未回复路透的置评请求。
**两大势力：两种战略**
除了新加坡的东盟(ASEAN)和东亚国家峰会，特朗普也不出席本周末在巴布亚新几内亚举行的亚太经合组织(APEC)论坛。
中国国家主席习近平周五在APEC将向太平洋岛国领导人展示中国的一带一路建设，其中数国料签署合作协议。
西方对“一带一路”倡议有所怀疑，认为是中国是为了扩大影响力。
去年特朗普参与了东盟和APEC会议，但今年决定缺席，令外界怀疑美国对制衡中国策略的投入程度。
代表特朗普赴新加坡与会的美国副总统彭斯在会中表示，美国对印度洋-太平洋海域的承诺“坚定不移”。
美国最紧迫的一些外交挑战来自亚洲，其中包括与中国的战略竞争、说服朝鲜放弃核武器计划。
美国夸赞了它所谓的“印度-太平洋”战略，旨在促进区域合作，尤其是与印度、澳洲和日本的合作，以对抗中国的影响力。美国海军在存争议的南海地区巡航，以挑战它所认为的中国过度领土主张。
彭斯周四表示，印度-太平洋地区“不容帝国和侵略”，他没有点名中国。此前他在10月曾做过一次重要演说，强调华盛顿将对中国采取更加强硬立场。
一名美国国务院发言人称，“我们欢迎中国为地区发展做出贡献，只要遵守该地区人民要求的最高标准...”
彭斯在新加坡讲话之前，美国海军宣布两艘航母在菲律宾海进行战斗演习，该地区也能够打击到朝鲜。
**选边站**
彭斯在新加坡对记者表示，藉由对印太区域自由及开放的愿景，特朗普总统已与全球领袖建立联系，而彭斯也藉此与全球领袖进行对话。
然而，分析师表示，亚洲国家正在等待美国发表印太区域讲话后的实际行动；而特朗普缺席峰会，则只会让东南亚国家更加担忧美国不再为他们撑腰。
新加坡总理李显龙周四表示，对东盟国家来说无须在强权之间选边站是“非常令人向往的”，但有朝一日却可能“不得不在二者中择其一”。
美国在贸易、知识产权及南海问题上对中国采取强势的做法，或令部份东南亚国家印象深刻，但其他国家则明确表示中国崛起早已势不可免。
周四被问及美国海军演习一事时，菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)表示，“何必制造会激起中方反应的摩擦？”
但库克表示，东南亚国家不愿公开批评中国的行为，已促使美国改变在亚洲的姿态。
“这个改变肯定不全是因为特朗普，”他称。“东南亚国家的选择最终也有一些责任。”(路透社)
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