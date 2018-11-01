加拿大计划未来三年接收超百万新移民

未来三年，加拿大打算接纳总计超过100万名新移民。
当地时间10月31日，加拿大联邦政府在渥太华宣布新的未来三年移民配额计划。其中，2019年的移民配额为33.08万人，2020年为34.1万人。2020年，这个数字将增至35万人，相当于目前加拿大总人口数的近百分之一。三年计划吸纳的移民总数为102.18万人。
一年之前，加拿大政府改变以往按年公布移民配额计划的做法，首度一次性宣布三年计划。当时的计划是自2018年至2020年共接收98万移民。此次公布的计划对于未来两年的配额均有所增加。
新移民包括经济类移民，家庭团聚类移民以及难民。
加拿大联邦移民、难民和公民事务部部长胡森（Ahmed Hussen）表示，该国的移民计划仍着眼于吸引来自世界各地的“最优秀”和“最聪明”的人才。2021年的配额将重点向高技能的经济类移民倾斜。
加联邦移民、难民和公民事务部表示，移民是加拿大未来经济成功的中流砥柱。除了帮助刺激经济增长和创新发展之外，吸纳移民亦有助于加拿大应对人口老龄化的压力。
加拿大官方数据显示，2017至2018年，加拿大80%的人口增长来自于国际移民。2017年新增永久居民中，56%为经济类移民。
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