加拿大计划未来三年接收超百万新移民

未来三年，加拿大打算接纳总计超过 100 万名新移民。





当地时间 10 月 31 日，加拿大联邦政府在渥太华宣布新的未来三年移民配额计划。其中， 2019 年的移民配额为 33.08 万人， 2020 年为 34.1 万人。 2020 年，这个数字将增至 35 万人，相当于目前加拿大总人口数的近百分之一。三年计划吸纳的移民总数为 102.18 万人。

一年之前，加拿大政府改变以往按年公布移民配额计划的做法，首度一次性宣布三年计划。当时的计划是自 2018 年至 2020 年共接收 98 万移民。此次公布的计划对于未来两年的配额均有所增加。

新移民包括经济类移民，家庭团聚类移民以及难民。

加拿大联邦移民、难民和公民事务部部长胡森（ Ahmed Hussen ）表示，该国的移民计划仍着眼于吸引来自世界各地的 “ 最优秀 ” 和 “ 最聪明 ” 的人才。 2021 年的配额将重点向高技能的经济类移民倾斜。

加联邦移民、难民和公民事务部表示，移民是加拿大未来经济成功的中流砥柱。除了帮助刺激经济增长和创新发展之外，吸纳移民亦有助于加拿大应对人口老龄化的压力。

加拿大官方数据显示，

2017

至

2018

年，加拿大

80%

的人口增长来自于国际移民。

2017

年新增永久居民中，

56%

为经济类移民。

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