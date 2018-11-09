印官员称希望在本土生产高铁列车 盼能与中国竞争

据印度新德里电视台 (NDTV)11 月 8 日报道，一名印度铁路公司高管表示，印度已向日本提议在印度本土生产和出口子弹头列车车厢，以此降低在印度运营新干线列车的成本。

目前，印度正在修建国内首条高铁项目，它连接的是孟买和艾哈迈达巴德，预计将于 2022 年投入运营。最初，印度将以 7 亿卢比 ( 约合人命币 6720 万元 ) 的价格从日本购买 18 列新干线列车。

印度铁路委员会成员拉杰什 • 阿加瓦尔 (Rajesh Agarwal) 在日本福冈举行的一次会议的间隙表示： “ 我们已经向日方提议，希望他们在技术上帮助我们在印度当地制造子弹头列车车厢。这样我们可以以更低的成本建造车厢。事实上，它们将是世界上最便宜的高铁列车。 ”

“ 然后我们可以将之推广到世界各地，许多国家就可以通过我们而不是通过中国来买这种列车。他们可能是东南亚的国家，甚至是欧洲国家和美国。 ” 他说。

日本驻印度大使平松贤司 (Kenji Hiramatsu) 表示，有关在印度当地生产新干线列车的讨论正在进行。

报道评论说，如果此举成功，这也将为印度铁路公司这家正承受着高昂运营成本的国有企业带来新的商机。

印度这条高速铁路全长

508

公里，将设

12

个车站，其中约

350

公里位于古吉拉特邦，

150

公里位于马哈拉施特拉邦。每列高铁有

10

节车厢，将分别配备

1

节商务车厢和

9

节标准车厢。最低票价预计为

250

卢比，最高票价为

3000

卢比。该项目征用土地的工作现在正在进行。

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