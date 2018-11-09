克罗地亚英雄遇害76年后 还能“砸断法西斯的腿”

如果你在大庭广众之下肆意破坏英雄的雕像，那么等待你的很可能不仅仅是罚款和牢狱之灾。





据美国有线电视新闻网（ CNN ） 11 月 8 日报道，一个 65 岁的克罗地亚人试图推倒二战时期克罗斯亚著名反法西斯人士雷德 • 孔卡（ Rade Končar ）的雕像时，报应接踵而至，倒下的雕像砸中了他的腿。





克罗地亚政界人士克莱索 • 贝利亚克在推特上发文嘲笑这个人，他称，这就是 “ 报应 ” ，雷德 • 孔卡在遇害后 76 年， “ 还可以砸断法西斯的腿 ” 。





据了解，孔卡是二战时期的南斯拉夫英雄，上世纪 40 年代初，他被意大利军队抓捕， 1942 年被枪决。

而当时在试图让克罗地亚独立于南斯拉夫的乌斯塔莎（ Ustaše ）组织领导人安特 • 帕维里奇与墨索里尼的意大利法西斯党有密切关系，并且领取其津贴。 1941 年纳粹德国与意大利王国及其盟国进攻南斯拉夫，乌斯塔沙组织的军队便趁此时宣布克罗地亚独立，并成立克罗地亚独立国，并加入轴心国阵营。而且乌斯塔沙组织也受到天主教会的支持。 1945 年乌斯塔沙被由铁托率领的人民军击溃。

乌斯塔沙组织虽然达成了克罗地亚的独立，但是乌斯塔沙政权却同时杀害了数以千计的塞尔维亚人、犹太人和吉普赛人以及克罗斯亚反法西斯人士。

著名的

“

犹太人大屠杀

”

研究组织西蒙

•

维森塔尔中心首席

“

纳粹猎手

”

埃弗莱姆

•

祖若夫（

Efraim Zuroff

）

2016

年曾在《耶路撒冷邮报》上发出警告称，

“

克罗地亚混乱的历史仍在困扰世人，威胁克罗地亚民主的未来。

”

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