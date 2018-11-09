    • 2018年11月9日

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    克罗地亚英雄遇害76年后 还能“砸断法西斯的腿”

    星期五, 十一月 09, 2018

    如果你在大庭广众之下肆意破坏英雄的雕像，那么等待你的很可能不仅仅是罚款和牢狱之灾。

    据美国有线电视新闻网（CNN118日报道，一个65岁的克罗地亚人试图推倒二战时期克罗斯亚著名反法西斯人士雷德孔卡（Rade Končar）的雕像时，报应接踵而至，倒下的雕像砸中了他的腿。

    克罗地亚政界人士克莱索贝利亚克在推特上发文嘲笑这个人，他称，这就是报应，雷德孔卡在遇害后76年，还可以砸断法西斯的腿

    据了解，孔卡是二战时期的南斯拉夫英雄，上世纪40年代初，他被意大利军队抓捕，1942年被枪决。
    　　
    而当时在试图让克罗地亚独立于南斯拉夫的乌斯塔莎（Ustaše）组织领导人安特帕维里奇与墨索里尼的意大利法西斯党有密切关系，并且领取其津贴。1941年纳粹德国与意大利王国及其盟国进攻南斯拉夫，乌斯塔沙组织的军队便趁此时宣布克罗地亚独立，并成立克罗地亚独立国，并加入轴心国阵营。而且乌斯塔沙组织也受到天主教会的支持。1945年乌斯塔沙被由铁托率领的人民军击溃。
    　　
    乌斯塔沙组织虽然达成了克罗地亚的独立，但是乌斯塔沙政权却同时杀害了数以千计的塞尔维亚人、犹太人和吉普赛人以及克罗斯亚反法西斯人士。
    　　
    著名的犹太人大屠杀研究组织西蒙维森塔尔中心首席纳粹猎手埃弗莱姆祖若夫（Efraim Zuroff2016年曾在《耶路撒冷邮报》上发出警告称，克罗地亚混乱的历史仍在困扰世人，威胁克罗地亚民主的未来。

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