人民币汇率逼近破七引关注

周二，中国引导人民币汇率达到 10 年来的最低水平，此举可能引发人们对人民币汇率将出现进一步自我强化的下跌的预期。





人民币贬值给中国决策者带来压力，他们希望在决定人民币币值方面给予投资者更大的发言权，但似乎对听任人民币对美元汇率跌破 1 美元兑 7 元人民币大关感到不安。





周二，中国央行将美元的参考汇率定为 6.9574 元人民币，创下自 2008 年 5 月以来的最低值。据万得资讯说，在岸市场开盘 15 分钟后，人民币一度跌至 10 年来的最低点，达到 1 美元兑换 6.9724 元人民币。





今年来人民币遭受了经济减速的冲击，而美国对数干亿美元的中国商品加征关税以及中美两国货币政策背道而驰的前景可能会使情况变得更糟。





随着人民币对美元汇率接近突破 7 ： 1 的水平，中国四大商业银行的货币交易员以及一些政府顾问表示，中国人民银行不大可能让人民币对美元汇率进一步下跌。





上周五，中国央行副行长潘功胜有效地警告投资者停止做空人民币。他的言论导致人民币出现短暂反弹。





今年到目前为止，中国央行基本上没有通过卖出美元、买入人民币来支撑人民币汇率。中国官员说，这表明北京正在让市场发挥更大的影响力。但这也发生在人民币贬值符合北京利益的时候，因为人民币贬值使中国产品在国外更具竞争力。





今年人民币对美元汇率的走势在一定程度上是美元走强所致。今年人民币对一篮子 24 种货币的汇率仅下跌 2.7% ，而对美元的汇率下跌了 6.7% 。





一些分析人士在最近几个月变得更加悲观。美国的银行（包括美国银行、摩根大通和高盛公司）都预计，未来几个月人民币对美元汇率将跌破 7 元人民币兑 1 美元的水平。





上周公布的官方数据显示，中国商业银行 9 月份净卖出 176 亿美元外汇，达到 15 个月来最高水平，这进一步表明资本外流压力加大。





【美国《纽约时报》网站 10 月 30 日报道】在美国和中国相互发出威胁并实施越来越严厉的关税之际，世界将关注北京是否会动用其最具威力的一项经济武器。它与 7 这个数字有关。





自 4 月中旬以来，人民币一直在逐渐贬值，周二其汇率跌至 10 年来的最低点。如果人民币进一步贬值，其汇率可能跌至重要的心理价位 1 美元兑 7 元人民币之下。上一次兑换 1 美元需要花费超过 7 元人民币是在 2008 年 5 月，当时世界正在滑入金融危机。





特朗普政府可不喜欢人民币贬值的主意，这可能导致中国出口商获得它认为不公平的优势。在贸易争端的武器库中，货币可能是强有力的武器。





但是中国有充分的理由阻止其货币贬值，而且中国在近几周里似乎采取了行动来支撑人民币。货币也许是强有力的武器，但它们是粗暴的一 — 而且它们可以反过来伤害货币的使用者。





如果人民币对美元汇率下跌超过 7 会发生什么情况？





数字 7 本身并没有什么特别的威胁性。人民币对美元的汇率为 7.002 ： 1 ，与汇率为 6.998 ： 1 的意义几乎是一样的。





但跌破这个数字将具有重要的象征意义。这将意味着中国准备让其货币进一步贬值。这将使中国的工厂主们在把他们的产品销往美国时获得优势。这还会削弱特朗普政府对超过

2500

亿美元的中国制造产品征收的关税的作用。

如果贸易战加剧，中国可能考虑利用其货币采取更具侵略性的动作。但是正如历史所证明的，这么做可能需要付出代价。

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