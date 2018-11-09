挪威宙斯盾舰沉了：结束北约军演回程中撞上油轮

挪威海军一艘南森级宙斯盾护卫舰在港口与一艘油轮相撞，军舰进水，事故造成 7 人受轻伤。军舰上全部人员已被疏散，连挪威军方也承认：军舰正在沉没。

现在全球的军迷都在关注着这艘宙斯盾护卫舰的下沉进度 ……

当地时间 8 日上午，挪威海军一艘南森级护卫舰在港口与一艘油轮相撞。据当地媒体报道，相撞事故发生时，军舰上有 137 人，油轮上有 23 人， 7 名受伤者都是油轮上的工作人员。救援人员正在极力抢修以免其沉没。





23 名船员仍在船上。 挪威救援中心的负责人称，撞击导致该护卫舰船体开裂，船舰严重进水来不及排出，船尾已经倾斜入海中。撞击的油轮则没有受损，名船员仍在船上。





据路透社消息，撞击事故后，官方称这艘护卫舰存在沉没的可能，已将军舰上的 127 人疏散，仅留下 10 名工作人员来防止可能出现的燃油泄漏。

而据现在最新的视频显示，这艘护卫舰目前已经彻底 “ 歪倒 ” 水中，随时可能完全沉没，舰上全体人员已经被迫撤离。

媒体称，此次发生撞船事故的是挪威第四艘南森级护卫舰英斯塔号（ Helge Ingstad ），该舰此前刚刚参加完北约 “ 三叉戟 ” 大规模军事演习，在返回基地的途中发生事故。

南森级护卫舰是现挪威皇家海军的主力舰艇，配备了美制宙斯盾战斗系统，是世界上最小的宙斯盾舰，满载排水量 5000 余吨。该级舰共五艘，于 2004 年到 2011 年间陆续下水服役，本次发生撞船事故的是第四艘英斯塔号，于 2009 年 9 月服役。





作为挪威海军当家门面，南森级宙斯盾护卫舰英斯塔号这次发生事故，损毁严重、接近沉没，也让全球军迷都密切关注。有网友留意到，虽然英斯塔号还尚未完全沉没，但在维基百科的相关词条上，挪威海军现役的

5

艘南森级宙斯盾护卫舰，已经被人改写成

4

艘了

……





Twitter

sgnypost





