挪威宙斯盾舰沉了：结束北约军演回程中撞上油轮

挪威海军一艘南森级宙斯盾护卫舰在港口与一艘油轮相撞，军舰进水，事故造成7人受轻伤。军舰上全部人员已被疏散，连挪威军方也承认：军舰正在沉没。
现在全球的军迷都在关注着这艘宙斯盾护卫舰的下沉进度……
当地时间8日上午，挪威海军一艘南森级护卫舰在港口与一艘油轮相撞。据当地媒体报道，相撞事故发生时，军舰上有137人，油轮上有23人，7名受伤者都是油轮上的工作人员。救援人员正在极力抢修以免其沉没。
据路透社消息，撞击事故后，官方称这艘护卫舰存在沉没的可能，已将军舰上的127人疏散，仅留下10名工作人员来防止可能出现的燃油泄漏。
而据现在最新的视频显示，这艘护卫舰目前已经彻底“歪倒”水中，随时可能完全沉没，舰上全体人员已经被迫撤离。
媒体称，此次发生撞船事故的是挪威第四艘南森级护卫舰英斯塔号（Helge Ingstad），该舰此前刚刚参加完北约“三叉戟”大规模军事演习，在返回基地的途中发生事故。
南森级护卫舰是现挪威皇家海军的主力舰艇，配备了美制宙斯盾战斗系统，是世界上最小的宙斯盾舰，满载排水量5000余吨。该级舰共五艘，于2004年到2011年间陆续下水服役，本次发生撞船事故的是第四艘英斯塔号，于2009年9月服役。
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