究竟什么才是正宗的新加坡小贩中心？

新加坡要将小贩中心申请为世界文化遗产，消息由总理李显龙宣布后，各界反响热烈。
新加坡和马来西亚处于赤道，炎热多雨，又是多元种族聚集一处，历史上形成了独特的众多美食摊贩集中在一个屋檐下的小贩中心。
无论是匆匆的午餐，还是朋友聚餐，都可在小贩中心进行。你吃一摊，我吃另一摊，各取所需，但又聚在一起。是全球独特的小贩文化，用来申遗，确实值得。
既然说到申遗，说到文化遗产，就得谈谈正宗性。也就是，究竟什么才是正宗的小贩中心？
十几年前，你到小贩中心就会发现，每张餐桌上都有一个号码，也就是桌号。桌号用来干什么的？
那时候去小贩中心用餐，对摊主喊一声，一盘鸡饭，88号。小贩大喊，知道了。客人就可以去桌上坐着，或是看报、或是谈天，一会鸡饭就送到你的桌上，然后你付钱。你甚至可以到很多摊，叫上不同的食物，小贩们都会分别送到88号来。
其实，这才是正宗的小贩中心。繁忙时段，三几好友每人叫好几样美食，一时间，88号桌很热闹，不断有小贩送来美食。
但不知何时开始，小贩中心变得不那么正宗了。因为美食得你自己等在摊位前，然后自己端回桌子。美其名曰“自助服务”。也就是说，小贩的服务内容缩水了，尽管食物并没有便宜。
现代社会很多人带着电脑什么的，必须背着电脑等在小贩摊位旁，然后晃晃悠悠端着食物找桌子。因为你一个人不可能既占桌子又排队“自助服务”。可怜现代人，排队买了美食难以找到座位。
渐渐地，新加坡的小贩中心，越来越看不到桌子上有号码了。偶尔看到有个小贩中心桌子上有号码，简直惊为天人，要是还有小贩中心有摊贩提供送食物到桌子上，简直就是发现“老古董”了。
没有了桌号，却增加了一样东西，就是托盘。因为顾客要自己端食物，就必须有个托盘。托盘里放的菜肴或面饭，还有新马特有的辣椒酱油，以及筷子调羹等。
渐渐地，大家也习惯桌号改为托盘的小贩中心，为了吃两摊食物，你得排两次队，端两次托盘，很多人怕麻烦，就吃一摊吧。真不知道小贩们的生意是增加了还是减少了。
你要是以为，托盘取代了桌号就结束了你就错了。笔者不久前去义顺一家小贩中心，发现那里的食客已经不用托盘了，而是直接端着饭碗和酱有碟，从摊位走向自己的桌子。为什么不用托盘了？原来，托盘要收押金了。也就是说，你先拿托盘，托盘里有押金，你用餐完毕后，将托盘送往制定地点，才能拿回押金。很多食客不堪其扰，于是干脆不拿托盘。
新加坡的小贩中心不知从何时起，服务进一步缩水，原本吃完饭就可一走了之，现在要求你把碗碟托盘归还到指定地点，还要分清楚是不是清真食物。
可怜现代人，背着电脑，显示颤悠悠自助端食物，现在吃完食物还不行，还得颤悠悠去归还碗碟托盘。真的不知道这是更文明了，还是文明的倒退。
归还碗碟托盘显然不受欢迎，才出现一些小贩中心食客干脆直接端碗碟，弃用托盘的情形出现。
小贩中心管理层其实只要增聘人手，就可解决收碗碟的问题。但他们放着这个简单的方式不用，费尽心机想方设法要让食客自己归还碗碟。有的花钱买押金退还机，有的还花钱搞了个自动行走的收碗碟的电瓶车。
七月鬼节还真不敢去小贩中心用餐，一个神神叨叨的电瓶车，在小贩中心游来荡去。这还是新加坡的小贩中心嘛？
所以，究竟什么才是正宗的小贩中心，是一个放松快乐的地方，还是一个时刻绷紧神经，草草了事的用餐场所？
这确实是值得思考的问题！
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