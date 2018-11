中美贸易战下 李克强新加坡化身“招商员”

中国总理李克强,以总理身份首访新加坡,被广泛聚焦。李克强有 “ 超级推销员 ” 之称,不过在中美贸易战打的火热的大背景下,李克强则化身 “ 招商员 ” ,多次邀请新加坡企业加大对华投资。





当地时间 11 月 12 日,李克强开启在新加坡为期 3 天的访问,同时还出席多个会议,分别是第 21 次中国 - 东盟( 10+1 )领导人会议、第 21 次东盟与中日韩( 10+3 )领导人会议和第 13 届东亚峰会。





11 月 13 日上午,李克强出席第四十四届 “ 新加坡讲座 ” 并发表了演讲,主题围绕在新中关系和自由贸易。演讲中,他提及了贸易问题和中国国内的经济。





李克强有 “ 超级推销员 ” 之称,因为他每次出访都会推销中国货。不过,有新加坡媒体注意到,在中美贸易战打得火热的大背景下,李克强这次远道而来并没有公开推销国货,而是三度用英语和本地企业招手: “ 我只有一个请求, More investments! (来中国,多点投资!) ”





他甚至亲口承诺: “ 如果你们在中国的投资,遇到营商环境方面的不公正的待遇,你们可以向我们今天在座的部长们提出来,甚至直接向我投诉 ……We are waiting for your more investment in China !(我们等着你们在中国更多投资) ” “ 新加坡讲座 ” 是新加坡最高层次的学术研讨场所之一,现场有 500 多名新加坡政界、工商界和学界名流参加。台下的出席者,有不少是在中国经商的新加坡本地企业高层和商人。





随李克强出访中方官员则有中国国务委员、国务院秘书长肖捷(中国前财政部长),财政部长刘昆和中国银保监会主席郭树清等,李克强所说的部长们正是他们。





不仅在上述演讲中,在当日出席由新加坡工商界举行的欢迎晚宴上,一改在中国国内讲话严肃的形象,全程脱稿演讲的李克强,继续化身 “ 招商员 ” ,再提 “more investment” 。





李克强强调,自己不用稿子,是在 “ 用心讲话 ” 。





谈笑间,讲到今早在讲座上呼吁新加坡企业和商人到中国投资一事被新加坡媒体报道了。李克强说: “ 没有让我料到的是,新加坡有的媒体报道说,李总理最后说, more and more investment from Singapore in China ! 我非常高兴,如果有更多的,越来越多的新加坡企业家、商人到中国去和我们合作,我们一定会取得新的、更多的共赢! ”





目前,中国是新加坡最大的贸易伙伴,新加坡是中国第一大新增外资来源国。





据悉,在上述两个公开场合,李克强都感谢新加坡参与中国改革开放。





“40

年来,新加坡各界广泛地参与了中国改革开放的进程在这里,我代表中国政府,也转达中国人民对新加坡各界、新加坡人民支持和参与中国改革开放和现代化事业,做出的努力,给予的帮助,乃至于我们实现了共赢,向你们表示感谢和敬意。

”

李克强说。





新加坡《联合早报》

11

月

13

日说,在演讲结束后的问答环节,有新加坡听众问及中美关系问题。李克强表示,他在演讲中并非故意忽视中美问题,而是预料到之后会有人提问。





李克强说,经贸问题是中美关系的压舱石,但目前又成为两国关系中的一个突出问题。他希望中美两国能管控住分歧,尊重对方的核心利益和关切。





此外,李克强

11

月

13

日有关

“

区域全面经济伙伴关系协定

”

(

RCEP

)、全球贸易的表态也引发关注。他表示,

RCEP

谈判在今年已取得实质性进展,中方希望能在

2019

年结束谈判。





对于当前的国际政治经济形势,李克强强调,自由是公平贸易的前提,而如果贸易不公正不公平,也是不可能持续的。对全球化进程和自由贸易出现的问题,应以发展的眼光去看待,以推进改革的方式去解决,但不能违背多边主义和自由贸易的基本规则,更不能另起炉灶。(多维新闻)

Twitter

sgnypost