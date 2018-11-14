美国乐见与中国恢复贸易磋商 彭斯要求中国改变立场态度

路透华盛顿11月13日 - 美国白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)周二表示，美国乐见与中国恢复贸易磋商；美国副总统彭斯则警告北京要改变其行为作法，才能避免与美国发生新的冷战。
库德洛在白宫对记者表示，美国和中国政府“如今在所有层级进行沟通，这非常好”。
库德洛表示，“很清楚的是”，特朗普将在本月稍晚在阿根廷举行的20国(G20)会议上与中国国家主席习近平会面。
“我们正在准备背景材料，等中国带着一些想法回来，”他表示。
当被问及他是否期待会议前会有妥协，库德洛表示，“我们想听听他们怎么回应对我们过去几个月的要求，我不确定，大约五至七个月吧。”
美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)上月称，两国的贸易磋商已暂停。美国一直寻求中国在知识产权和科技、以及美国商品进口关税的问题上做出妥协。
彭斯在接受华盛顿邮报采访时称，中国应该改变其行为作法以避免与美国发生冷战，特朗普正期待来自中国政府的“具体建议”。
“总统的态度是，我们希望确保他们知道我们的立场，以及我们准备采取的做法，以便能带着不仅仅旨在解决我们面临的贸易逆差问题的具体建议去阿根廷...我们相信中国知道我们的立场，”彭斯在采访中称。
彭斯还表示，中国必须在侵犯知识产权、强制技术转让、限制中国市场准入、遵守国际规则和规范以及限制国际水域航行自由等问题上做出妥协。
彭斯对该报称，如果中国未提出让美国满意的提案，则美国准备在经济、外交和政治方面加强对中国的施压。
“我们相信，无论如何我们都处在强势位置。我们现在已经对2,500亿美元商品(加征关税)，我们还可以把这个数字翻一倍以上，”彭斯说，“我认为这并不是承诺的问题。我们在寻求结果。我们在寻求改变立场态度。”
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