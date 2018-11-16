美国会报告指中国威胁5G安全

美国国会于 2000 年成立的美中经济与安全审查委员会（简称 USCC ），主要负责监察及调查中美在发展贸易及经济关系的同时，对美国国家安全所产生的影响，每年向国会提交报告，述说可采取的措施。今年报告除了有关香港的环节，又同时警告，指中国的科技制造实力正对美国国家安全构成威胁，并就南海、台湾及“一带一路”等提出建议。





吁对南海军事化采取制裁





报告称，中国在网络制造领域的主导地位威胁美国 5G 基础设施的安全，更点名提到华为及中兴通讯（ 00763 ）；报告又质疑中国作为全球最大互联网家用设备的制造商，制造了“众多漏洞”，可用作收集情报、网络攻击、工业审查等。委员会建议，白宫须确保所有政府机构解决来自中国供应链漏洞的安全问题，并确保迅速及安全地部署 5G 技术。





另外，报告指中国近年扩大对南海的控制，在岛礁修建军事基地和机场，于有关争议领土问题上采取强硬立场，故首次建议美国国会考虑制裁主要参与南海军事化活动的中国企业和个人。报告倡议国会修法，防止美国企业在台湾议题上受到来自中国的压力，包括当中国作出报复时，可对内地的实体采取对等制裁措施。





报告形容，中国近年利用“一带一路”合理化其在部分国家植入军事势力的行为，提议国会成立基金，帮助各国发展数码连接、基础设施等，抗衡中国向发展中国家输出的有关交易。

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