纽时：Facebook唱衰Google苹果 转移丑闻视线

《纽约时报》周三（ 14 日）刊登侦查报道，指近年因假新闻及外泄私隐陷入公关危机的 facebook ，去年聘公关公司推出针对其他科技公司的负面新闻，以分散外界焦点，又声称著名国际投资者索罗斯幕后支持批评 fb 的组织。 fb 昨称《纽时》报道失实，但宣布跟该间公关公司解约。





fb 否认 与公关解约





《纽时》报道， fb 去年 10 月跟名为 Definers Public Affairs 的公关公司扩大合作，应对外界批评。该公司由共和党人成立，原受聘负责留意传媒对 fb 的报道。该公司应付 fb 被针对的策略包括在旗下模拟为新闻网站的网页，发布多个其他科技公司如 Google 和苹果公司的负面文章，分散外界对 fb 的注意力。





将批评源头指向索罗斯





公关公司亦将批评 fb 声音源头指向索罗斯，如发布研究文件把索罗斯和“一个大型反 fb 运动”连系起来，引导传媒把焦点集中到索罗斯和反 fb 组织的财务关系。右翼新闻网站 Daily Caller 记者西蒙森称，今年较早时曾被要求在一篇有关 fb 的文章提及索罗斯。





现年 88 岁的索罗斯是美籍犹太裔，屡受右翼攻击。他多次公开批评 fb 和 Google ，指它们渐渐成为社会威胁，政府应立法规管。





遭 fb 公关公司攻击的组织 Color of Change ，行政总监鲁宾逊对于 fb 雇用立场右翼的公司令人不安。民主党众议员奇奇莱恩（ David Cicilline ）前日称，报道显示 fb 的行政人员鱼肉用户利益以自肥，不应相信他们会自我规范，国会应采取行动。





fb

向《纽时》承认处理有关问题工作缓慢，称正努力确保让人们认为

fb

有用，保护

fb

免受恶意分子影响。

Twitter

sgnypost





