纽时：Facebook唱衰Google苹果 转移丑闻视线

《纽约时报》周三（14日）刊登侦查报道，指近年因假新闻及外泄私隐陷入公关危机的facebook，去年聘公关公司推出针对其他科技公司的负面新闻，以分散外界焦点，又声称著名国际投资者索罗斯幕后支持批评fb的组织。fb昨称《纽时》报道失实，但宣布跟该间公关公司解约。
fb否认 与公关解约
《纽时》报道，fb去年10月跟名为Definers Public Affairs的公关公司扩大合作，应对外界批评。该公司由共和党人成立，原受聘负责留意传媒对fb的报道。该公司应付fb被针对的策略包括在旗下模拟为新闻网站的网页，发布多个其他科技公司如Google和苹果公司的负面文章，分散外界对fb的注意力。
将批评源头指向索罗斯
公关公司亦将批评fb声音源头指向索罗斯，如发布研究文件把索罗斯和“一个大型反fb运动”连系起来，引导传媒把焦点集中到索罗斯和反fb组织的财务关系。右翼新闻网站Daily Caller记者西蒙森称，今年较早时曾被要求在一篇有关fb的文章提及索罗斯。
现年88岁的索罗斯是美籍犹太裔，屡受右翼攻击。他多次公开批评fb和Google，指它们渐渐成为社会威胁，政府应立法规管。
遭fb公关公司攻击的组织Color of Change，行政总监鲁宾逊对于fb雇用立场右翼的公司令人不安。民主党众议员奇奇莱恩（David Cicilline）前日称，报道显示fb的行政人员鱼肉用户利益以自肥，不应相信他们会自我规范，国会应采取行动。
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