彭斯APEC抗衡“一带一路”

按惯例东盟及东亚系列峰会由总理李克强出席， APEC 峰会则有国家主席习近平参与。美国则有所不同，去年出席东盟系列峰会和 APEC 峰会的美国总统特朗普，这次不仅不会出席在新加坡举行的东盟系列峰会，也不会出席在南太平洋岛国巴布亚新几内亚举行的 APEC 峰会，由副总统彭斯代行。





彭斯昨已启程前往亚太地区，将访问日本、新加坡、澳洲和巴布亚新几内亚，并出席东盟系列峰会和 APEC 峰会。美国之音引述一名美国高级官员透露，彭斯在 APEC 峰会上将“深入和全面”地阐述美国对地区安全构架及战略前景的构想，预计将对中国提出强烈批评，并宣布华府将出资 600 亿美元，对印太地区各国提供经济援助，以抗衡中国的“一带一路”，加强美国在该地区的角色。





特朗普缺席 学者：或不愿出席多边场合





中国国际问题研究院特聘研究员贾秀东表示，美国提出印太战略，拉拢印度对付中国，又积极介入亚太事务，包括在南海和台海行使所谓自由航行权力，但这次却没将亚太问题放在首位，“特朗普宁愿去欧洲出席一战结束 100 年的纪念活动，也不肯到亚太地区走一圈，可能一来他不喜欢出席多边的场合，这和他的理念不符，像过往出席 G7 等活动，都弄得很不愉快；另外也可能他对亚太之行不抱太大的希望”。不过他也认为，特朗普到欧洲也希望强化美欧之间的同盟关系。 ( 明报 )

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