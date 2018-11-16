安倍同普京在新加坡交涉：先还两个岛 不在岛上设美军基地

据日本朝日新闻报道，近日，日本首相安倍晋三在新加坡与俄罗斯总统普京会谈时，对普京表示，基于 1956 年签署的《日苏共同宣言》，两国应在战后恢复邦交并把南千岛群岛（日称北方四岛）的色丹与齿舞两岛交还日本。日本也将根据日美安保条约，不在这两座岛上设置美军基地。





双方在会谈中约定，以 1956 年《日苏共同宣言》为基础，加速推动和平条约缔结谈判。但是日媒表示，安倍和普京就南千岛群岛 4 个岛屿的归属问题，在立场上有很大的隔阂，要解决领土问题还有很长的路要走。

日本政府方面有很多人呼吁，要加速推进 “ 先还两个岛 ” 的相关行动。安倍此次同普京交涉，就表现出了先还两个岛的姿态，还主动打消了普京担忧的美军基地问题。但日本还需就此问题同美国开展具体商议。

安倍首相官邸的干部称，美军在日美安保条约和日美地位协定中，规定了日本的防卫义务，美国可以在日本国内任何地方设置基地。因此俄方也表示了担忧，如果将两座岛还给日本了，美军就有可能在岛内设置美军基地。

早在 2016 年 11 月，日俄首脑会谈前，俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫同日本国家安全保障局长谷内正太郎先举行了会谈。帕特鲁舍夫问谷内 “ 如果归还两岛，是否会设置美军基地 ” ，谷内则表示 “ 有一定可能性 ” ，因此交涉被搁置。

这次，安倍直接向普京表示，如果归还两岛，不会在岛上设置美军基地。

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