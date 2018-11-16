习近平下周访菲律宾 外界关注油气探勘议题

菲律宾总统府马拉坎南宫今天宣布，中国国家主席习近平将于20日至21日到菲律宾进行2天国是访问，彰显双边关系回暖。外界则关注，两国是否签署油气共同探勘或开发协议。
马拉坎南宫发言人帕内洛（Salvador Panelo）发布声明说，习近平将在巴布亚纽几内亚出席亚太经济合作会议（APEC）经济领袖会议、以及到汶莱访问之后，回访菲律宾。
菲律宾总统杜特尔特曾于2016年10月访问北京，当时杜特尔特即邀请习近平访问马尼拉。
帕内洛说：“这次访问，两位领袖将会就相互关切的领域交换观点，并且拟订菲中双边关系未来路线。”
马拉坎南宫尚未公布习近平在菲行程，但预料他会到黎萨公园献花，访问马拉坎南宫，与杜特尔特共同见证签署多项政治、经济、文化与教育等领域合作文件。
菲国观察人士关注菲中两国是否会在习近平来访期间，签署油气共同探勘或开发协议。
另方面，菲国媒体稍早前也曾报导，杜特尔特将邀请习近平到纳卯市（Davao），参观他的住所。如果习近平接受邀请，他将是继日本首相安倍晋三之后，第2位造访杜特尔特住家的外国领袖。
习近平曾于2015年前来马尼拉参加亚太经济合作会议（APEC）领袖会议，但他这次来访，将是2005年以来，再次有中国国家主席对菲进行国是访问。
2005年4月，当时的中国国家主席胡锦涛对菲进行国是访问。
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