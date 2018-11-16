习近平下周访菲律宾 外界关注油气探勘议题

菲律宾总统府马拉坎南宫今天宣布，中国国家主席习近平将于 20 日至 21 日到菲律宾进行 2 天国是访问，彰显双边关系回暖。外界则关注，两国是否签署油气共同探勘或开发协议。





马拉坎南宫发言人帕内洛（ Salvador Panelo ）发布声明说，习近平将在巴布亚纽几内亚出席亚太经济合作会议（ APEC ）经济领袖会议、以及到汶莱访问之后，回访菲律宾。





菲律宾总统杜特尔特曾于 2016 年 10 月访问北京，当时杜特尔特即邀请习近平访问马尼拉。





帕内洛说：“这次访问，两位领袖将会就相互关切的领域交换观点，并且拟订菲中双边关系未来路线。”





马拉坎南宫尚未公布习近平在菲行程，但预料他会到黎萨公园献花，访问马拉坎南宫，与杜特尔特共同见证签署多项政治、经济、文化与教育等领域合作文件。





菲国观察人士关注菲中两国是否会在习近平来访期间，签署油气共同探勘或开发协议。





另方面，菲国媒体稍早前也曾报导，杜特尔特将邀请习近平到纳卯市（ Davao ），参观他的住所。如果习近平接受邀请，他将是继日本首相安倍晋三之后，第 2 位造访杜特尔特住家的外国领袖。





习近平曾于 2015 年前来马尼拉参加亚太经济合作会议（ APEC ）领袖会议，但他这次来访，将是 2005 年以来，再次有中国国家主席对菲进行国是访问。





2005 年 4 月，当时的中国国家主席胡锦涛对菲进行国是访问。





在菲国前总统艾奎诺三世任内，马尼拉与北京关系因南海争议而陷入紧张，但杜特尔特

2016

年

6

月上任后，积极修补与中国的关系，以换取经济利益，他为此搁置南海争议以及对菲有利的国际仲裁结果。

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