李显龙：东盟须在中美间做选择 希望这天别太早到

美国彭博社 15 日说，在当下人们日益担心主要经济体爆发冷战式冲突的背景下，新加坡总理李显龙周四（ 15 日）晚警告说，东南亚国家有一天可能会不得不在美国和中国之间做出选择。





“ 形势可能会发展到东盟国家必须选择一方或另一方的地步 ” ，李显龙说， “ 我希望这不会太快发生 ” 。

彭博社分析称，李显龙的讲话反映了一些小国对美国发起的贸易战的担忧，忧虑其可能会破坏整个亚洲的供应链一体化。本月早些时候，美国前财政部长保尔森警告说，如果中美两国不能达成协议，就会出现 “ 经济铁幕 ” ，将世界分隔开来。

长期以来，东南亚国家一直试图在世界主要大国间寻找平衡，以避免陷入像越争一样的冲突中。这一战略让东盟地区得以巩固稳定局面，使其成为全球增长的动力之一。

不过，李显龙警告说，以规则为基础的多边秩序正在 “ 瓦解 ” ，呼吁地区加强经济一体化。他说，东盟试图与所有大国为友，需要了解在哪些领域要在这些大国间做出选择。

“ 如果谈经济合作，理论上讲这是双赢的， ” 李说。 “ 但如果全球经济分裂成不同的集团，那么东盟将陷入困境。 ”（环球网）









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