中国严控网路 20多天查封近万个自媒体帐号

中国持续加强管控网路。国家网信办今晚透过官网说，自 10 月 20 日针对自媒体展开专案整治行动以来，至今已全网处置（查封） 9800 多个自媒体帐号，并对微信、微博等自媒体平台提出严重警告。





中国国家网信办声称，被“处置”的自媒体帐号，有的“传播政治有害信息，恶意篡改党史国史、诋毁英雄人物、抹黑国家形象”；有的“制造谣言，传播虚假信息，充当『标题党』，以谣获利、以假吸睛，扰乱正常社会秩序”。





根据这项讯息，中国国家网信办 10 月 20 日起会同有关部门查封的自媒体帐号，包括“唐纳德说”、“傅首尔”、“紫竹张先生”、“有束光”、“万能福利吧”、“野史秘闻”、“深夜视频”等较知名帐号。





此外，中国国家网信办日前还约谈腾讯微信、新浪微博等自媒体平台，对其“主体责任缺失，疏于管理，放任野蛮生长造成种种乱象，提出严重警告”。





至于这两家平台的相关负责人则回应说，将“认真接受群众和舆论监督，自查自纠，积极整改，严格管理”。





中国国家网信办宣称，上述自媒体乱象“严重践踏法律法规的尊严，损害广大人民群众的利益，破坏良好网络舆论生态，社会反映强烈”。





中国国家网信办还扬言，下一步将继续加大“依法管网、依法治网”力度，对一些“屡教不改”和继续从事“危害社会、扰乱正常秩序”的自媒体违规行为“坚决从严查处，绝不姑息”。（中央社）

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