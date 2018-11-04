东盟峰会，杜特尔特一日缺席4场活动　独厚哪些国家？

东盟峰会周三（14日）继续在新加坡召开，连日举行多场会议，多个东盟国家领袖都出席，不过菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）周三就只在部分会议出现，缺席与澳洲总理莫里森（Scott Morrison）的早餐会、与韩国总理文在寅的领导人会议等4场活动，但就出席分别与中国国务院总理李克强、俄罗斯总统普京、日本首相安倍晋三的领导人会议。
杜特尔特当天最先缺席了东盟领袖与澳洲总理的早餐会，但就在与李克强的领导人会议上现身，然后再“隐身”，没有出席东盟领袖与文在寅的会议及与加拿大总理杜鲁多的午餐会。
到了下午，杜特尔特再次出现，分别参加与普京及安倍晋三的领导人会议，但之后又缺席“区域全面经济伙伴协议”（RCEP）会议。
有菲律宾媒体向总统府询问原因，但暂未获回复。杜特尔特选择部分会议参加，有菲律宾媒体就认为杜特尔特的“取舍”，或因政府甚为看重与中国设立南海行为准则的进展。
但当地媒体也有指出，杜特尔特过去也曾多次在数天峰会期间，缺席部分活动，包括2017年底亚太经济合作组织（APEC）在越南举行的晚宴等，部分时候杜特尔特之后会指是因为健康原因。
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