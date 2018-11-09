吃喝拉撒睡都要管？40万美军官兵将接受健康调查

据美国《海军时报》网站报道称，近期， 40 万美军军人在接受有关锻炼、饮食、睡眠等方面的调查。

该报道提示美军军人称，在接下来的几周里应仔细查看自己的军方电子邮件，因为自己可能是被选中参加美国国防部与健康有关的网络调查的 40 万军人之一，调查的内容包括饮食、锻炼和睡眠习惯；饮酒和吸烟等。

报道称，这项调查的结果是保密的，大约需要 20 至 25 分钟完成。约 11% 的现役部队军人以及约 20% 的预备役军人被随机选中参与调查。调查的电子邮件标题将包含以各种形式出现的 “2018 年国防部与健康有关的行为调查 ” 字样，比如 “ 参加 2018 年国防部与健康有关的行为调查邀请 ” 等。

由于决策者和领导人要研究军人群体的发展趋势，这项保密调查的结果将分发至国防部各部门。在国防部军方健康系统的网站上，一封国防部授权发布的信件显示，国防部或军方没有人会知道谁参与了这项调查，也无法得到对调查问题的个人答复。





兰德公司资深社会学家萨拉 · 梅多斯说，这项调查 “ 让国防部了解军队的战备情况 ” 。兰德公司与维思达特公司（ Westat ）一道进行这项调查。

梅多斯说： “ 这是军方了解当前情况的方式之一。通跨时间利用这些数据，它可以让国防部看到某些趋势，而这些趋势可能会体现某个尚未完全成为问题，但可能对战备情况构成威胁的问题。他们可以在问题尚小的时候把它解决。 ”

军人们可以在工作时间利用政府电脑，或利用家里的电脑、智能手机或平板电脑来完成这项调查。调查可以转发至军人的个人电子邮件账户。

梅多斯说，调查的第一批电邮和信件将在本周发送至 5000 名军人，以确保系统运行一切正常。将在 10 月 29 日全面展开这项民调。

被选中参与该调查的人将收到电子邮件和信件，并附有接受调查的指导方法，包括所需的专用码。





梅多斯说，调查将持续到圣诞节假期，并有可能持续到明年 2 月。然而，她说，研究人员希望人们在接到通知后尽快参与调查， “ 部分因为如果你不参加调查，我们会继续骚扰你。 ”

有人担心，预备役部队成员的回复率可能很低。她说： “ 我们只能向他们的军方电子邮件账户发送邀请，所以如果他们不经常查看，那他们可能就不会知道有这项调查。 ”

接受这一民调的人越多，结果就越具有代表性，也越有用。

梅多斯说，军人应当同时查看电子邮件和信件，但他们有可能不会收到其中的一种，这也许是因为他们在国防人力数据中心资料中的地址或电子邮件地址由于某种原因是无效的。

国防部的健康相关行为调查通常每 3 年进行一次，首轮调查是在上世纪 80 年代初进行的。

梅多斯说，兰德公司希望在

2019

年秋季之前向国防部各部门介绍调查结果，但是否向公众公开则取决于国防部。上一次在

2015

年进行的调查于今年夏天公布。

Twitter

sgnypost





