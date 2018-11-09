日媒：欧盟成立25年后 反欧洲一体化态势或加剧

日本《东京新闻》日前刊登题为《欧盟也面临 “ 本国优先 ” 的浪潮》的文章称，欧盟已经成立 25 周年。在此期间欧盟成员国增至 28 个，但 2016 年英国举行公投决定退出欧盟。 2017 年，特朗普就任美国总统， “ 本国优先 ” 主义的浪潮不断涌向欧洲，作为 “ 欧洲盟主 ” 一直以来在欧盟一体化方面发挥引领作用的德国总理默克尔也不得不辞去执政党党首一职。反对欧洲一体化深入的动向今后或将加剧。

强硬

“ （我们）不加入联合国的《全球移民协议》。 ” 现在的欧盟主席国奥地利总理库尔茨 10 月 31 日表示退出一度达成一致的《全球移民协议》，理由是合法移民和非法移民的界线不明确。

文章称，今年 7 月，除加强非法移民对策的美国特朗普政府外，联合国成员国就《全球移民协议》达成一致。协议规定尊重世界约 2.5 亿以上移民的人权和各国主权等，就国内对策和国际合作具体措施给出指导。但是，东欧国家匈牙利追随主张 “ 美国优先 ” 的特朗普政府宣布退出协议，波兰也探讨退出协议。

在 2015 年的难民危机中，奥地利成了难民前往德国的途经之地，去年成立的包括极右翼政党在内的执政联盟转而采取强硬的难民和移民政策。库尔茨主张，欧洲不应该直接接收在地中海得到救助的难民。

反旗

文章称，去年以来，欧洲陆续诞生对欧盟持怀疑姿态的右翼政府，反对一体化的动向日益扩大。就任捷克总理的巴比什对欧盟的难民政策持批判态度，他有 “ 捷克的特朗普 ” 之称。匈牙利和波兰分别推进政府对司法和媒体加强管理的 “ 改革 ” ，欧盟启动了制裁程序。

七国集团成员国意大利今年 6 月也诞生了民粹主义的执政联盟，公然对欧盟的规则举起反对大旗。 2019 年预算案坚持可能导致财政恶化的政策，包括在竞选纲领中提出的减税和最低收入保障等。意大利政府拒绝欧盟提出的修改预算案的要求，双方对立激化。

落幕

文章称，德国和法国一直以来联合推进统一，探讨纠正欧盟地区南北差距和协调难民对策等问题。

但是，最近德法之间的协调姿态也出现微妙差异。围绕沙特阿拉伯记者遭杀害问题，德国向欧盟呼吁停止对沙特阿拉伯出口武器，但已经出口大量武器的法国对此态度暧昧。

文章称，默克尔总理一直以来扮演着对抗右翼势力的定海神针的作用，法国媒体就默克尔不再担任执政党党首一事发表评论称，欧洲的统一落下帷幕。

左右欧盟前景的欧洲议会选举将于明年

5

月举行。柏林自由大学教授托尔斯滕

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法斯认为欧盟内部对立必然激化，称

“

结果是，欧洲各国将更加重视本国利益

”

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