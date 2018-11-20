撇南海换投资 菲律宾等不到中国红利

中国国家主席习近平周二 (11 月 19 日 ) 抵达菲律宾。这项行程格外受到关注。在北京和华盛顿争夺太平洋主导权时，美国传统盟友菲律宾的态度成了关键。





这是中国领导人 13 年后的正式国事访问，马尼拉方面表示，习近平访菲两天后将签署两年前杜特尔特访京时承诺的重大基础设施项目投资协议。





菲律宾总统杜特尔特（ Rodrigo Duterte ）热情欢迎习近平。他搁置了国际法庭 2016 年的关键裁决。该裁决宣称北京对南海的主张毫无根据。





资源丰富的南海是贸易价值数十亿的关键过境路线，马尼拉与北京曾因南海争议关系紧张。随着中国承诺提供菲律宾 240 亿美元的贷款和投资，杜特尔特态度软化。不过批评者说，这些贷款和投资只有一小部分已经实现，杜特尔特是被骗了。





真牛肉还是画大饼 ?





菲律宾分析师希盖里安 ( Richard Heydarian) 表示，中国的承诺让马尼拉低调处理南海争议，但杜特尔特算盘打错了。他告诉法新社，“这背后有地缘政治计算。 如果杜特尔特已经一直在给中国任何想要的东西，中国还有什么好急的？”





菲律宾预算部长迪奥诺 ( Benjamin Diokno ) 上周承认，投资延误的原因是因为中国不熟悉菲律宾的招标程序。他也希望事情能加速发展。他说 : “中国国家元首访菲，会让北京负责的团队感受到压力。”





菲律宾谘询公司 PSA 商业情报总监怀亚特 (Gregory Wyatt) 则表示，大型投资项目在菲律宾面临许多障碍，如通行权问题、监管机构批准和政治异议。他说 : “外国投资已经开始进行，但基础设施贷款还没有。”





他表示，中国投资者将资金投入到在线游戏、房地产、服务提供商和现有菲律宾公司的股份中，而不是大规模的基础设施或制造业。他也强调虽然政府支持的是基础建设投资，但这并不意味着每个官员、当地政治人物和民众都热情响应。





中国外交部长王毅上个月访问马尼拉期间表示，去年前 6 个月，中国在菲律宾的投资增长了 5 倍多。去年共增长了 67 ％。他也说，双向贸易在这两个时期都较往年多了 10 ％。





中美菲三角关系





杜特尔特

2016

年上台后，中菲关系加温。两国成为合作伙伴。撇开菲律宾与美国之间长达百年的联系，杜特尔特向中国贸易和投资招手。他宣称，菲律宾不再只是顺从美，甚至称前美国总统奥巴马是“妓女的儿子”。美国总统特朗普上台后，对杜特尔特造成数千人死亡的反毒品镇压批评减缓，美菲关系才逐渐回暖。

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