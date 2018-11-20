记者手记：郑州大字报捧文革 北京市民景山议政







上周末，一条 “ 北京街头惊现数十张为文革翻案大字报 ” 的视频信息在海外社交媒体引起关注，大量转发。美国之音经过查证，发现视频上所说的大字报展示地点不在北京街头，而是在郑州紫荆山人民广场的毛泽东塑像近旁。





从视频上看，数十张彩色喷绘、格式规范的大字报，整齐悬挂在人行道两侧，其内容以颂扬已故的毛主席 “ 丰功伟绩 ” 为主，个人崇拜色彩浓厚。但有部分大字报的题目似乎与当前的政治方向有关。





一篇鼓吹文化大革命的文章称， “ 文革注定是人类文明之灯塔，不主动接受，那就被动承受。 ”

还有两篇与 美中关系有关，将毛泽东主席与尼克松总统之间的交往旧事重提，似乎在为当前贸易战中遭遇挫折的北京当局献策。





另一篇文章对共产党的性质提出质疑，标题是 “ 中国危害最大的假货 -- 假共产党。 ”





在一段标为 10 月 23 日的视频中，同一地点的大字报有一些对当前局势不满的内容。其中一篇标题是， “ 十问不忘初心继续前进的初心到底在哪里？ ” 这篇文章尖锐地批评当局的宣传口号。

许多在这个人民广场出现的大字报落款都是郑州毛泽东思想宣传队。今年夏天，中国一些地方的毛左派人士集体公开声援深圳佳士工人组建工会和维权行动，郑州毛泽东思想宣传队积极参与了声援活动。





中共中央今年早些时候高调纪念了马克思诞辰 200 周年，声称继续高举马克思主义旗帜。而佳士维权工人和声援者在深圳地区遭到镇压后，北京大学、南京大学、中国人民大学等高校对凡是以研讨马克思主义理论为名申请注册的学生社团设置各种障碍进行吓阻。





现在，郑州的毛左派人士依然以毛泽东思想为号召，以大字报形式发表为文革叫好等有别于中共当局正统口径的政治主张，耐人寻味。





美国之音记者星期天走访了北京景山公园，那里周末通常有市民在佩戴红袖章的保安人员监视下，三五成群，压低嗓音交换对时政的看法，议论天下大事。





新华社几天前发表了关于提倡 “ 枫桥经验 ” 的报道。浙江省诸暨县枫桥区的经验就是毛泽东在 1960 年代以发动基层群众对阶级敌人实行专政，这个方法后来在几年后的文革中广泛应用。





一位在景山公园发表议论的市民表示，文革是好事，现在应该再来一次。他还引用毛泽东的话说， “ 七、八年再来一次。 ”





在场的其他市民有人应声附和，他们指出文革会有效地治理腐败现象，对于贪官构成威慑。一位市民表示，用抄家的方法可以把贪官的非法所得公之于众。





1966 年到 1976 年中国举国上下进行的所谓无产阶级文化大革命被定性为十年动乱，也称十年浩劫。





今年早些时候，人们发现中国的新版历史教科书把文革部分删除，把那段历史笼统地修改为中共的艰辛探索，对毛犯下的严重错误轻描淡写。与此同时，中共理论刊物《求是》和其他官媒一再登载文章批判历史虚无主义。





记者景山公园看到， 有一些人在讨论南中国海问题。一位男子指出，国际海洋法不承认岛礁为领土。他说，珊瑚礁能算领土吗？





不久前，在有争议的南中国海上，曾发生美中两国军舰近距离相遇险些碰撞的事件。

美国随后再次表态称将继续致力于维护那里的航行自由。彭斯副总统日前在太平洋岛国巴布亚新几内亚举行的亚太经合组织峰会上重申了这一立场。





彭斯还说，一个自由开放的印太地区有权享有一个自由开放的国际互联网。他强调指出，独裁主义和侵略行径在印太地区没有立足之地。





中国官方的新华社近日发文重提发扬义和团反帝爱国精神。有评论认为北京当局有意煽动民族主义情绪，剑指要求中国改弦更张重回邓小平改革开放路线的美国特朗普政府，及其发起的贸易战。





不过，景山公园里，义和团运动似乎不被认同。一位北京市民认为，一百多年前的义和团运动不是爱国的，而是害了这个国家。





这位市民表示，义和团就是拳匪，虐杀了许多外国传教士，导致八国联军攻打满清帝国。他说，官方经常篡改历史，蒙骗老百姓。





上周，中国网管部门对互联网自媒体重拳整顿，近万个账号被销号。防火墙外社交媒体的批评言论也被中国警方盯上，警察最近几天约谈了一些异议人士和网上批评人士，要求他们删除在推特上批评党和国家领导人的信息。





在当局加紧管控言论的强大高压下，郑州紫荆山人民广场和北京景山公园仍能为尊毛、呼唤文革甚至批评时政等不同声音留出一个空间，俨然成了中国特色 “ 新时代 ” 的另类海德公园，是有意网开一面？还是引蛇出洞，留待秋后算账？尚需观察。





六、七年前薄熙来在重庆和北京等一些地方推动大唱红色经典歌曲时，景山公园的红歌活动和左派人士聚会相当活跃。薄熙来倒台后，这类红歌会和讨论会一度销声匿迹，而如今一些中老年市民又在周末到这里唱歌跳舞，自娱自乐，聊聊时政，发发牢骚， 尽管低调许多，仍不失为北京皇城根附近的一道独特风景。





景山公园位于紫禁城北面，与故宫博物院一路之隔，为昔日皇家后花园一部分。明朝末代的崇祯皇帝在举旗造反的李自成率领农民军攻入京城时，仓皇爬上景山（当时称为煤山）自缢身亡。 其自尽地点后来竖起石碑，作为历史见证，供世人参观凭吊。





而闯王李自成领导的明末农民造反推翻了延续近三百年的明代封建王朝，这段历史得到当局编撰的史书正面评价和高度肯定。

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