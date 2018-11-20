沙特外长称制裁不可威胁王储 暗示或中止军火大单

当地时间 11 月 19 日，沙特阿拉伯外交大臣朱拜尔在接受《中东日报》采访时表示，沙特阿拉伯期盼保持并强化与美国之间的战略关系。朱拜尔还表示，沙特完全反对将贾迈勒 · 卡舒吉遭谋杀一案上升到政治层面，并认为想要寻求正义的人们应该将证据提交给沙特法庭，后者才是有权介入此案的单位。

随着卡舒吉遇害案的证据细节一一流出，国际舆论持续关注美国与沙特之间的关系将走向何方。美国东部时间 11 月 15 日，美国财政部宣布制裁 17 名沙特阿拉伯记者卡舒吉遇害案涉案人员。根据相关规定，受制裁的个人在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。这是美国在卡舒吉失踪后，首次对案件相关方进行制裁。

据彭博社报道，朱拜尔表示美国对沙特官员的制裁并未瞄准沙王国或其经济。他还表示，王国、国王以及王储是不能逾越的红线，沙特不能允许任何威胁领导权的企图存在。

去年 5 月，美国总统特朗普在出访沙特时签下了价值 1100 亿美元的武器出口订单。面对国内舆论施压，特朗普在 10 月中旬接受采访时承诺，如果沙特政府被证明与卡舒吉的失踪有关，美国将会采取 “ 严厉的惩罚措施 ” ，但是停止对沙特军售不在考虑范围内， “ 这是十分愚蠢的。 ”

朱拜尔在接受《中东日报》采访时暗示了主动中止这一军火订单的可能性。他表示，沙特一直都愿意与盟国合作以获取武力，但是为保护国土、国界以及人民免受区域性威胁侵害，沙特需要从任何来源获得武器。

11 月 10 日，土耳其总统埃尔多安表示已将卡舒吉案的录音分享给美国、德国、法国等五国。特朗普 11 月 18 日接受福克斯新闻（ Fox News ）节目专访时表示，不会听取卡舒吉案件的录音，因为其内容 “ 非常的暴力、恶毒和可怕。 ”

10 月 2 日，长期在美国媒体撰文批评沙特政府的卡舒吉在进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆办理结婚相关手续后人间蒸发。 10 月 20 日，沙特检察机关宣布，经初步调查，卡舒吉在领事馆因与他人发生肢体冲突而死亡。 10 月 25 日，沙特总检察长又表示，从土耳其方面提供的信息得出结论，卡舒吉死于 “ 谋杀 ” 。 11 月 14 日，沙特总检察长召开新闻发布会通报沙特对卡舒吉案的最新结论，首次承认了卡舒吉死于过量注射镇静剂注射，并谋求将下令或参与谋杀的 5 名官员判处死刑。

虽然对卡舒吉死因的解释多次改口，但沙特方面始终坚称行动的原本目的是将卡舒吉带回国内，在现场指挥人员的自作主张下才演变为暗杀。同时，萨勒曼王储本人对此行动一无所知。从发布会后各界反应来看，沙特方面的最新说法并未令国际社会满意。





土耳其外交部长梅夫吕特 · 恰武什奥卢在发布会结束后第一时间质疑称，如果行动原本目的是将卡舒吉带回沙特国内，为何行动小组的装备中会出现解剖尸体用的骨锯？他还表示，沙特就卡舒吉案的最新声明没有披露案件主谋，难以令人满意。

其他国家方面，德国外交部在当地时间 11 月 19 日宣布禁止 18 名据称与卡舒吉案有关的沙特公民进入申根国家。德国经济部发言人同日表示，德国已经以完全停止向沙特运送任何武器。

据《华盛顿邮报》 11 月 16 日援引知情人士消息，美国中央中央情报局（ CIA ）有了迄今为止将沙特王储与暗杀行动联系起来的最明确的结论。美国总统特朗普 11 月 17 日接受采访时表示 CAI 的评估 “ 非常不成熟 ” ，并表示美国政府将在 11 月 19 日至 20 日之间内发布卡舒吉失踪遇害案完整报告。

作为石油输出国组织（

OPEC

）最大产油国，沙特遭到制裁或将为国际原油市场带来波动。截至当地时间

11

月

19

日收盘，纽约商品交易所

12

月交货的轻质原油期货价格上涨

0.3

美元，收于每桶

56.76

美元，涨幅为

0.53%

。

2019

年

1

月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨

0.03

美元，收于每桶

66.79

美元，涨幅为

0.04%

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