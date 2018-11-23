新加坡第4代接班人选 财长王瑞杰呼声高

新加坡第4代接班人近期将浮现，执政的人民行动党明天将召开党团会议，公布可能是总理李显龙接班人的第一助理秘书长人选，财政部长王瑞杰的呼声最高。
新加坡执政党第一助理秘书长职务目前传出不同人选，王瑞杰与贸工部长陈振声都有可能。
人民行动党11日举行干部大会，改选中央执行委员会，第4代领导团队年轻内阁部长有机会出任党高层职位。改选的14名中委中，有9人属于第4代团队成员，第3代核心成员有5人引退。
中央执行委员会预计明天召开党团会议，宣布完整中委名单，决定核心成员职务。
研究东南亚区域政治的布拉格中欧政治经济研究所长郑钦宇指出，根据新加坡政治发展脉落，助理秘书长通常是总理或副总理人选，李显龙接任总理前也曾任助理秘书长。
但教育部长王乙康未被点名出任第一或第二助理秘书长，郑钦宇认为，可能是王乙康2015年大选才步入政坛，从政资历不足，无法列入核心名单。
王瑞杰未正面回应指定接班人的说法，仅指下届总理须获内阁与新加坡人的信任。
除了今年57岁的王瑞杰可能出任第一助理秘书长，另有第二助理秘书长由陈振声担任的说法，以因应可能提前在明年举行的大选。
新加坡上次大选在2015年9月，下届选举最迟需在2021年4月举行，但明年是英国人莱佛士（Stamford Raffles）1819年来到新加坡200年，明年提前举行大选是最佳时机的说法不胫而走。
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