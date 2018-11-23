新加坡第4代接班人选 财长王瑞杰呼声高

新加坡第 4 代接班人近期将浮现，执政的人民行动党明天将召开党团会议，公布可能是总理李显龙接班人的第一助理秘书长人选，财政部长王瑞杰的呼声最高。





新加坡执政党第一助理秘书长职务目前传出不同人选，王瑞杰与贸工部长陈振声都有可能。





人民行动党 11 日举行干部大会，改选中央执行委员会，第 4 代领导团队年轻内阁部长有机会出任党高层职位。改选的 14 名中委中，有 9 人属于第 4 代团队成员，第 3 代核心成员有 5 人引退。





中央执行委员会预计明天召开党团会议，宣布完整中委名单，决定核心成员职务。

研究东南亚区域政治的布拉格中欧政治经济研究所长郑钦宇指出，根据新加坡政治发展脉落，助理秘书长通常是总理或副总理人选，李显龙接任总理前也曾任助理秘书长。





但教育部长王乙康未被点名出任第一或第二助理秘书长，郑钦宇认为，可能是王乙康 2015 年大选才步入政坛，从政资历不足，无法列入核心名单。





王瑞杰未正面回应指定接班人的说法，仅指下届总理须获内阁与新加坡人的信任。

除了今年 57 岁的王瑞杰可能出任第一助理秘书长，另有第二助理秘书长由陈振声担任的说法，以因应可能提前在明年举行的大选。





新加坡上次大选在 2015 年 9 月，下届选举最迟需在 2021 年 4 月举行，但明年是英国人莱佛士（ Stamford Raffles ） 1819 年来到新加坡 200 年，明年提前举行大选是最佳时机的说法不胫而走。





新加坡内阁今年

4

月大规模改组，幅度扩及所有部门，交通部、卫生部、国防部、内政部及律政部不受影响，其他部门均由年轻部长出任。政治分析家多认为，这是要让第

4

代领导团队有更多历练。（中央通讯社）

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