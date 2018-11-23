气死！被指“女女恋”出轨　孟庭苇贴547字声明怒告诽谤

现年 48 岁的资深女星孟庭苇，昨日被前夫张志鹏旗下香港艺人张暖雅爆料，指曾婚内出轨，且对象还是小 12 岁的女助理，这场“女女恋”引发轩然大波。更直指孟庭苇利用激烈手段要求前夫张志鹏离婚。对此，孟庭苇所属经纪公司丰华唱片尽管已出面回覆“这是艺人家务事，所以就不随波逐流回应了。”，但本人尚未亲自回覆，沉默了将近一天后，孟庭苇绝地大反击，贴出 547 字声明稿，怒告张暖雅诽谤。





孟庭苇于 2013 年跟结褵 9 年的经纪人老公张志鹏离婚，当时大家都认为 2 人是因为“个性不合”而分开，没想到事隔多年后，却被张志鹏旗下艺人张暖雅爆料，是因为孟庭苇劈腿，且小三还是当年的“女助理”，更直指孟庭苇为了小三 5 个月内离家 3 次，还以不出席公司安排等理由逼迫先生签字离婚。对此，经纪公司直言“这是艺人家务事，一吵再吵很多年，不想再二度伤害彼此与无辜的小孩，所以就不随波逐流回应了。”





不过事情似乎尚未结束，此事越闹越大，让孟庭苇不堪其扰，在今（ 22 ）日透过经纪公司丰华唱片贴出律师函，为保名誉的她，决定提告，除了要求张暖雅删除所有诽谤文章之外，还需要赔礼道歉，赔偿损失等等侵权法律责任，如此大行动的反击，也让该争议再添一桩话题。（三立新闻网）





孟庭苇律师函全文





台湾安成法律事务所钟凯勋律师接受孟庭苇女士的委任





为网路上流传对孟庭苇女士之负面不实信息发布律师声明：





近日孟庭苇女士向本律师表示，艺人张暖雅小姐在新浪微博及脸书上公然发布造谣讯息，严重侮辱、诽谤孟女士，包括指称孟女士与前夫张先生尚在婚姻状态内，却与孟女士的经纪助理刘小姐发生多次不正常同性恋性关系，并以不顾演出开天窗的风险，以不出席公司安排活动的激烈手段，逼迫前夫张先生签字离婚云云，之后该些造谣讯息并被诸多媒体及用户转载、评论，演变成对孟女士之网路暴力行为，不但严重影响孟女士的社会形象，扰乱了孟女士之正常生活，同时给其精神上带来极大痛苦。孟女士并表示，她与前夫离婚已有数年，私领域的事情，她原本选择沉默与不回应，只是希望保护家人与朋友，但这些诽谤却变本加厉，沉默不但不能保护家人，反而让他们受到更大的伤害，所以她这次将采取严正的法律手段，对抗这些制造子虚乌有消息的有心人士。





基于上述事实，本律师发表声明如下：





1 、 孟庭苇女士依法享有名誉权，其人格尊严受法律保护，本律师严厉谴责一切针对孟庭苇女士的网路暴力行径，同时将依法保护孟庭苇女士的人格权益。





2 、 孟庭苇女士业已在公证处对张暖雅小姐的历次诽谤博文及脸书文章做成存证，在此，郑重警告张暖雅小姐，即刻删除所有诽谤、侮辱、造谣孟庭苇女士的文章，并承担赔礼道歉，赔偿损失等等侵权法律责任。





3 、 孟庭苇女士将采取法律途径追究张暖雅小姐的法律责任。





特此声明





台湾安成法律事务所





钟凯勋律师





2018

年

11

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23

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