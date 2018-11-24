选民大排长龙 中选会：下午4时前排队都可投票

九合一大选暨公投今天投开票，天气晴朗，各地投票所都出现排队人龙，中选会表示，下午 4 时已经抵达投票所的民众仍可以投票，届时队末也会有警察或选务人员确认。





天气晴朗，各地投票所都出现排队人龙，且等候排队的时间比往年都还要长，至少需花半小时到一个小时，许多民众对于公投流程、多达 10 案的内容不熟悉是原因之一。





中选会说明，基于选务中立，在投票所选务人员不会提供公投内容谘询，因此请民众在进入投票所前，先了解公投案相关内容，决定投票意向。





中选会进一步说明，为了加快投票速度，对于选举人数较多的大型投票所，中选会在圈票处已增设遮屏，以方便民众圈票；今日民众投票情形踊跃，遇有排队情形，请耐心等候，进入投票所后，也请配合选务人员的引导，进行领票及投票，以节省民众宝贵的时间。





中选会副主委陈朝建补充说明，选举人于规定时间前，到达投票所投票，即投票时间截止前已经到场排队的选举人、投票权人仍可投票，下午 4 时一到也会指派警卫或其他工作人员站于队末，作为确认。





九合一选举与 10 案公投今天投开票，将选出 1 万 1047 名公职人员。投票时间上午 8 时到下午 4 时，中选会估计，选举票晚间 9 时开完，公投结果要到 25 日凌晨 2 时左右才能宣布。

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