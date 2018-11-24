新加坡总理人选 亲民度成话题

新加坡下届总理人选谁出线议题最近超夯，虽然职务、历练与才识能力是引领未来发展关键，不过，被视为第 4 代领导团队领先群的身高、面相与亲民能力，也成焦点话题。





执政党人民行动党今天公布核心成员职务名单，财政部长王瑞杰、贸工部长陈振声分别出任第一助理秘书长、第二助理秘书长。其中，第一助理秘书长职务极具指标意义，极有可能就是总理接班人选。





新加坡媒体多半认为第 4 代领导团队的 16 人名单中，王瑞杰、陈振声与教育部长王乙康是所谓的领先群名单。这个领先群随着人民行动党公布名单后确定。





新加坡民众对接班第 3 代总理李显龙的第 4 代总理有诸多期待，例如治国能力、思想高度、处理危机经验都是重要指标，既要掌握生存命脉，也要了解国际局势，因应未来发展挑战，更要接受选战洗礼。





不过，新任总理人选是否具有身材高大与面貌优势，似乎仍是一般人在饮食咖啡店或小贩中心的茶余饭后话题。





若从政坛资历而论，王瑞杰与陈振声起跑点相当，两人均在 2011 年踏入政坛，接受大选考验。王乙康则是在 2015 年大选后入阁。





就身高而论，星媒分析，王瑞杰未具身高优势，比陈振声与王乙康矮了半个头，历任总理李光耀、吴作栋、李显龙站在群众大会中总是鹤立鸡群，十分突出显眼。

新加坡是城市国家，与基层民众保持良好互动也是维持亲民形象关键。新加坡第 4 代领导团队成员必须积极走访各个基层组织，与民众互动了解舆情。





由于王瑞杰踏入政坛之前长期在公务体系任职，他的英文姓氏 Heng 与具有幸运或兴旺之意的福建话 Heng 相符，不少民众也多以 Heng ah! 称呼这位文官体系出身的政务官。





至于军人出身的陈振声，多年前曾在一场演讲时以新兵交流方式与台下听众互动，结果一句 kee chiu （举手）的福建话，反倒让新加坡人觉得超亲切，记忆犹新。

王瑞杰如今确定出任第一助理秘书长，未来接任总理可能性大增，其他第

4

代领导团队也会共同合作，结合民意需求，为新加坡今后的政治与经济发展打拚。（中央社）

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