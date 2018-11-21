拍竞选广告 台湾民进党呼吁抵御大陆网军

台湾民进党近日公布 “ 杜绝中国魔手伸入台湾 —— 反介入、顾台湾 ” 的竞选广告，指中国大陆网军以假信息试图削弱台湾民主制度，呼吁台湾人用选票支持捍卫民主、坚守价值的民进党候选人。





据联合新闻网

11

月

20

日报道，民进党行记者会发布这一选前电视广告，影片中称，大陆网军已经侵入台湾，大规模制造假信息、散播谣言与网络霸凌，系统性地引导舆论制造对立，以破坏台湾社会的互信。绿营呼吁全民拒绝假信息、遏止大陆网军入侵，在当地时间

11

月

24

日

“

九合一

”

大选出门投票

“

反介入、顾台湾

”

。





民进党发言人蔡适应表示，民进党希望藉这支广告提醒台湾人，网络上有许多假讯息试图影响台湾人捍卫民主自由，让台湾人清楚了解这次除了是县市长候选人的投票外，

“

也是反对中国介入、保护台湾的投票

”

。





蔡适应表示，目前，台湾国安会、国防部与行政院都多次证实境外假信息的影响力，具体案例包括今年日本燕子台风遭散播假信息，牵连致台湾一名外交官自缢，以及洪都拉斯即将与台湾断交等不实信息。





他说，今年

10

月美国副总统彭斯（

Mike Pence

）也强调，大陆利用假讯息削弱民主制度，呼吁台湾的民主选举应避免受干预。





蔡适应说，这次选举中，有的候选人突然得到系统性地支持，有的则突然被系统性地抹黑，都是来自大陆，有媒体追问其所指候选人是谁，蔡适应则表示，去问县市长候选人比较清楚。





台湾陆委会主委陈明通在立法院接受质询时也表示，中共惯常在台湾选举前借机制造事端，过去更以对台军事演习以及严词批判企图干扰、影响台湾选情，台湾民众对此非常反感。





陈明通也批评说，中共以各种方式介入民主国家选举，已经是国际社会普遍认知、公认的事实。





针对

“

中共有否介入引导台湾舆论

”

，台湾国家安全局副局长陈文凡在立法院财委会备询时称

“

这是不需怀疑的

”

。不过，对于该局是否针对诋毁台湾领导人进行情报搜集，陈文凡就回应说

“

不会，也不可能

”

，并指

“

国家元首

”

可以接受评论。





另据报道，第

55

届金马奖传出获奖导演爆出

“

台独

”

言论，此事件引发两岸网友热议。具有一定官方背景的《环球时报》刊文指出，目前正值台湾政治敏感期，

“

九合一

”

选举

11

月

24

日就将举行，台湾民进党当局暴露出借导演傅榆这件事炒热两岸议题的强烈愿望。这段时间的台湾民调对民进党不利，本来

“

九合一

”

选举是台湾地方选举，涉及不到两岸议题，但台当局在找不到更有利议题的情况下，之前就已经在重新翻出涉及两岸的那些标语了。台当局还前所未有地以正式方式污称大陆干预台湾选举，现在出了傅榆的事，它更是把它当成

“

天赐良机

”

来用。

台当局不仅把操弄两岸议题当成选举的同花顺，而且力图从大陆寻找组成这个同花顺的关键牌。大陆从官员到民众都要有这一意识，不在关键时刻跟着台湾那边一些人挑动的话题起舞，与台湾政坛非常复杂的局面保持适当距离，不意外做了某一方的助选者。（多维新闻）

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