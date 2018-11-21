    • 2018年11月21日

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    拍竞选广告 台湾民进党呼吁抵御大陆网军

    星期三, 十一月 21, 2018

    台湾民进党近日公布杜绝中国魔手伸入台湾——反介入、顾台湾的竞选广告，指中国大陆网军以假信息试图削弱台湾民主制度，呼吁台湾人用选票支持捍卫民主、坚守价值的民进党候选人。

    据联合新闻网1120日报道，民进党行记者会发布这一选前电视广告，影片中称，大陆网军已经侵入台湾，大规模制造假信息、散播谣言与网络霸凌，系统性地引导舆论制造对立，以破坏台湾社会的互信。绿营呼吁全民拒绝假信息、遏止大陆网军入侵，在当地时间1124九合一大选出门投票反介入、顾台湾 

     民进党发言人蔡适应表示，民进党希望藉这支广告提醒台湾人，网络上有许多假讯息试图影响台湾人捍卫民主自由，让台湾人清楚了解这次除了是县市长候选人的投票外，也是反对中国介入、保护台湾的投票 

     蔡适应表示，目前，台湾国安会、国防部与行政院都多次证实境外假信息的影响力，具体案例包括今年日本燕子台风遭散播假信息，牵连致台湾一名外交官自缢，以及洪都拉斯即将与台湾断交等不实信息。 

     他说，今年10月美国副总统彭斯（Mike Pence）也强调，大陆利用假讯息削弱民主制度，呼吁台湾的民主选举应避免受干预。 

     蔡适应说，这次选举中，有的候选人突然得到系统性地支持，有的则突然被系统性地抹黑，都是来自大陆，有媒体追问其所指候选人是谁，蔡适应则表示，去问县市长候选人比较清楚。 

     台湾陆委会主委陈明通在立法院接受质询时也表示，中共惯常在台湾选举前借机制造事端，过去更以对台军事演习以及严词批判企图干扰、影响台湾选情，台湾民众对此非常反感。 

     陈明通也批评说，中共以各种方式介入民主国家选举，已经是国际社会普遍认知、公认的事实。 

     针对中共有否介入引导台湾舆论，台湾国家安全局副局长陈文凡在立法院财委会备询时称这是不需怀疑的。不过，对于该局是否针对诋毁台湾领导人进行情报搜集，陈文凡就回应说不会，也不可能，并指国家元首可以接受评论。 

     另据报道，第55届金马奖传出获奖导演爆出台独言论，此事件引发两岸网友热议。具有一定官方背景的《环球时报》刊文指出，目前正值台湾政治敏感期，九合一选举1124日就将举行，台湾民进党当局暴露出借导演傅榆这件事炒热两岸议题的强烈愿望。这段时间的台湾民调对民进党不利，本来九合一选举是台湾地方选举，涉及不到两岸议题，但台当局在找不到更有利议题的情况下，之前就已经在重新翻出涉及两岸的那些标语了。台当局还前所未有地以正式方式污称大陆干预台湾选举，现在出了傅榆的事，它更是把它当成天赐良机来用。 台当局不仅把操弄两岸议题当成选举的同花顺，而且力图从大陆寻找组成这个同花顺的关键牌。大陆从官员到民众都要有这一意识，不在关键时刻跟着台湾那边一些人挑动的话题起舞，与台湾政坛非常复杂的局面保持适当距离，不意外做了某一方的助选者。（多维新闻）

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